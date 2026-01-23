Pau Quesada no dirige el entrenamiento del Real Madrid previo a la final de la Supercopa

Pau Quesada es la gran ausencia del Real Madrid en la previa de la final de la Supercopa de España. Sí, el entrenador del conjunto blanco no ha dirigido al equipo en la sesión del viernes, la última antes del Clásico ante el Barcelona, por motivos personales. Sin embargo, el técnico se sentará este sábado en el banquillo de Castalia, donde su equipo se jugará el primer título de su historia.

El técnico abandonó la concentración del equipo justo antes de la semifinal ante el Atlético. No estuvo en el derbi madrileño en el que las suyas lograron el pase a la final con un 3-1, dejando resuelto el partido en los primeros 20 minutos. En su lugar, fue su segundo, Antonio Rodríguez, el que estuvo al mando durante el encuentro y estos días previos a la final.

La mano derecha de Quesada ha sido quien ha comparecido en la rueda de prensa previa a la final, junto a Caroline Weir. Rodríguez ha hablado sobre la figura del técnico, afirmando que han llevado su ausencia en estos días «con naturalidad». «Ha estado presente todos los días, pero creo que mañana nos dará una energía extra, entrenamientos iguales, todo está preparado de antemano, sin problema», ha apuntado.

Aunque Pau no ha estado en los días previos a esta final de la Supercopa, sí que estará en el banquillo en el Clásico ante el Barcelona. El técnico madridista no ha viajado con el equipo pero llegará a Castellón de la Plana para poder dirigir la que es su primera final al frente del conjunto blanco.

El Real Madrid cuenta con todas para la Supercopa

En lo referente a la plantilla, el Real Madrid ha viajado con todas las futbolistas, incluyendo a las lesionadas Frohms, Antonia, Teresa y Keukelaar. En total son 24 las futbolistas disponibles para esta Supercopa. Una final contra el Barça donde buscarán el primer título de la historia de la sección, en el que será el tercer intento, tras caer 5-0 contra las azulgranas en la final de esta misma competición el pasado curso en Butarque y, también en el estadio pepinero, perder en penaltis ante el Atlético la final de Copa del 2023.

📋 ¡Nuestras convocadas para la final de la Supercopa de España!

✅ Our squad for the Spanish Super Cup final!

🆚 @FCBFemeni pic.twitter.com/ahWB8CagWt — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) January 23, 2026

Las madridistas estarán lideradas por Weir, Caicedo y una Athenea que vuelve a ser la de siempre. Reencontrada con su mejor versión, la cántabra se suma a la dupla formada por la escocesa y la colombiana para darle un plus al ataque madridista en busca de su primer título. Además, Toletti y Bruun, dos de las grandes incógnitas de este Real Madrid por sus problemas físicos, también se han ejercitado sin problemas antes de la final.

El sábado, a las 19:00 horas, las madridistas saltarán al césped de Castalia en busca de un título que, eso sí, no será nada fácil. Después de 20 clásicos, las blancas sólo han logrado una victoria, por 19 derrotas. Sin embargo, ese triunfo histórico el pasado mes de marzo tumbó una losa y llevó al Real Madrid a verse capaz de competir de tú a tú con un Barcelona que, eso sí, sigue pareciendo casi imbatible.