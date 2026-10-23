Los trabajadores del Barcelona mantienen la huelga para antes, durante y después del Clásico tras fallar la mediación

El comité de huelga del personal fijo discontinuo del FC Barcelona ha ratificado este viernes el mantenimiento de los paros convocados desde las 0.00 horas de este viernes 23 de octubre hasta las 6.00 horas del lunes 26 de octubre tras finalizar sin acuerdo la sesión de mediación ante el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), una movilización que impactará de lleno en la operativa de las instalaciones del club durante el Clásico de Liga frente al Real Madrid en el Camp Nou.

La representación sindical ha lamentado la falta de avances en las conversaciones con la entidad blaugrana tras la reunión matinal. «El FC Barcelona no ha asumido ningún compromiso concreto para resolver las causas del conflicto y el Comité de Vaga mantiene la convocatoria prevista», ha denunciado el colectivo en un comunicado emitido tras el acto de mediación.

En el mismo comunicado se precisa que la dirección del club ha acondicionado la celebración de encuentros posteriores a la desconvocatoria de los paros «sin ofrecer garantías sobre el futuro laboral del colectivo ni compromisos materiales sobre las reivindicaciones planteadas».

Durante la negociación, la representación de los trabajadores ha presentado alternativas como la negociación para incorporar al personal fijo ordinario preservando las garantías del colectivo o la fijación de un compromiso temporal de continuidad laboral y contratación, propuestas que han sido rechazadas por la entidad. Asimismo, la representación laboral ha recordado que la legislación vigente establece el deber de negociar desde el preaviso, sin que la desconvocatoria suponga un requisito legal previo.

El comité ha criticado además la propuesta de servicios esenciales presentada por el club al considerarla «desmesurada por el número de puestos de trabajo y de personas que pretende mantener en servicio», señalando que abarca funciones habituales justificadas por la entidad por motivos de seguridad.

En este sentido, la representación sindical ha advertido de que un seguimiento total del paro también podría afectar gravemente a la operativa de los partidos del fin de semana en el Estadi Johan Cruyff y en el Palau Blaugrana.

Por último, los trabajadores han cuestionado la aplicación de los valores de la institución en el ámbito laboral interno. «El ‘Més que un club’ no debería ser solo un lema. Si realmente representa unos valores, estos también se deben demostrar respetando y escuchando a las personas que hace décadas que trabajan por este escudo», ha recalcado el órgano de representación, que ha insistido en su disposición a mantener abiertas las vías de diálogo si la entidad demuestra con hechos la voluntad de resolver el conflicto.