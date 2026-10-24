Koundé no entrena en la previa del Clásico y está descartado para jugar contra el Real Madrid

El Barcelona se ha ejercitado en la mañana de este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper por última vez antes de recibir al Real Madrid en el Camp Nou con motivo de la décima jornada de Liga. Un entrenamiento en el que tampoco apareció Jules Koundé junto al grupo, por lo que su presencia en la convocatoria de Hansi Flick está ya descartada. Su ausencia obliga al Barça a jugar con la misma defensa que en París: Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart.

La defensa del Barcelona está cogida con pinzas. Tres lesionados tiene Hansi Flick en esta parcela de cara al gran Clásico de la Liga contra el Real Madrid. Ninguno de ellos estuvo en la última sesión previa al partido: Christensen, Eric García y Koundé. El francés ha hecho todo lo posible para llegar a este encuentro y ayudar al equipo, pero no se ha terminado de recuperar a tiempo de su esguince en el tobillo izquierdo.

Un entrenamiento del Barcelona previo al Clásico sin novedades y con varios canteranos que entrarán en la convocatoria del Barcelona, como es el caso del defensa Álex Campos y Goren. Hay que recordar que también están lesionados Dani Olmo y Roony, bajas también para este partido contra el Real Madrid.

No hay más sorpresas ni bajas en este Barcelona que tendrá a Rodri y Fermín titulares tras ser suplentes en París, aunque ambos tuvieron minutos. Más el andaluz que tuvo que salir en el primer tiempo tras la lesión de Dani Olmo. Será titular de nuevo en punta Raphinha. Ya lo fue en París con un regreso gradual y ante el Real Madrid volverá a ser la referencia del cuadro azulgrana. Un partido importante para ambos equipos, en el que el Barça llega líder con seis puntos de ventaja tras ganar sus primeros nueve partidos de Liga de manera consecutiva.