El Real Madrid suma la octava victoria seguida en Lérida en el gran día de Llull

El Real Madrid ha conseguido en Lérida su octava victoria consecutiva, manteniendo el liderato de la Liga Endesa tras un triunfo contundente ante el conjunto catalán (86-122). El día fue muy especial para Sergio Llull, eterno capitán del equipo blanco, que ya es el jugador que más partidos ha disputado en un mismo equipo en la historia de la Liga ACB, con 690.

Tras la mini crisis del inicio de temporada, el Real Madrid de Pedro Martínez carbura a la perfección y suma ya ocho victorias seguidas, cuatro en Liga ACB y cuatro en Euroliga. Este domingo, el conjunto blanco machacó al Força Lleida en un recital para hacer el pleno en liga: cinco partidos y cinco victorias.

El Madrid ganó al Lleida registrando el récord de triples en un partido de la Liga Endesa, con 24, lo que provocó que llegara a esa puntuación de escándalo de 122 puntos. Tuvo en triples un 53% de acierto (24 de 45). Timothé Luwawu-Cabarrot, con siete en nueve intentos, y Maledon, con la misma cifra pero en un lanzamiento menos, fueron los máximos estandartes del festival anotador del Real Madrid en este encuentro.

El partido ante el Lleida fue histórico para Sergio Llull. El gran capitán del Real Madrid, que en un mes cumplirá 39 años, saltó a la cancha en el segundo cuarto y llegó ya a los 690 partidos, superando en uno (y los que quedan) a Juan Carlos Navarro, que se quedó en los 689 con el Barcelona.

El conjunto de Pedro Martínez lideró el encuentro desde el primer minuto. En el segundo cuarto, los catalanes llegaron a acercarse a tres puntos, pero los visitantes replicaron con un incontestable parcial 0-18 que supieron administrar a lo largo de la segunda parte. Fue un partido en el que se jugó a lo que quiso el Real Madrid. En el último cuarto, el equipo blanco llegó a anotar unos estratosféricos 41 puntos, que fue lo que provocó que llegara a los 122 puntos y acabara con 36 puntos de ventaja en este encuentro en la Liga Endesa.