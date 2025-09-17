El Real Madrid de basket se conjura antes del inicio de la temporada con una noche de Champions

El Real Madrid de baloncesto arranca su temporada el próximo sábado, con la disputa de las semifinales de la Supercopa Endesa ante La Laguna Tenerife. El equipo que dirige Sergio Scariolo se encuentra inmerso en la parte final de la pretemporada, que cerrarán este fin de semana con la disputa del Torneo EncestaRías en Pontevedra. Los merengues hacen ‘piña’ antes de una campaña con seis caras nuevas y cambio de mando en el banquillo. En el día de ayer, la plantilla al completo disfrutó de la victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

El capitán Sergio Llull publicó en su cuenta de X, antiguo Twitter, una instantánea junto a sus compañeros. Algunos aficionados blancos echaron en falta la presencia de Edy Tavares, el segundo jugador en antigüedad dentro del equipo. No se perdieron el debut en Champions los seis fichajes de la renovada sección de baloncesto: Chuma Okeke, Trey Lyles, Gabriele Procida, Theo Maledon, Izan Almansa y David Krämer. Este último, además, lució la tercera equipación del equipo.

También llamó la atención la presencia de Sergi García. El base español de 28 años ha completado las convocatorias y entrenamientos del Real Madrid durante la pretemporada. Aún sin equipo tras defender los colores de Covirán Granada en Liga Endesa la pasada campaña, el ex de Valencia, Baskonia o Breogán, entre otros, continúa inmerso en la dinámica de la primera plantilla merengue a la espera de encontrar acomodo en Liga Endesa o Primera FEB.

El nuevo Real Madrid ilusiona

La renovación en el Real Madrid de baloncesto ha sido profunda a todos los niveles. Sergio Rodríguez asumió la dirección deportiva del club, sustituyendo a Alberto Herreros. Otro nueva cara de peso en la estructura del club es el ex madridista Martynas Pocius, responsable de scouting internacional. Su ‘mano’ se nota en incorporaciones desde el mercado NBA como Okeke o Lyles. Más allá de los despechos, Sergio Scariolo regresa al banquillo merengue para sustituir a Chus Mateo junto a un renovado cuerpo técnico.

La plantilla ha recibido seis nuevos refuerzos. El más destacado durante la pretemporada ha sido Okeke, que ha mostrado su habilidad para jugar como ‘3’ y ‘4’ y su variedad de recursos en ambos lados de la cancha. Almansa ha ido de más a menos durante la preparación. Otros como Krämer o Maledon sólo han disputado un encuentro. El primero, por lesión, mientras que el francés ha disputado el Eurobasket con su selección. Procida y Lyles, por su parte, aún no han debutado.

El estreno oficial será el sábado 27 ante La Laguna Tenerife en semifinales de la Supercopa Endesa. Los merengues podrían cruzarse con Unicaja, anfitrión del torneo y verdugo del Real Madrid en la final de la última edición, en la que sería una prueba de mucho nivel. Los de Sergio Scariolo debutarán en Euroliga con doble jornada, con visita a la Virtus Bolonia (30 de septiembre) y recibiendo a Olympiacos (2 de octubre). El primer partido en Liga Endesa será también en casa, ante Gran Canaria (4 de octubre)