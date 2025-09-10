El Real Madrid ya sabe dónde puede ganar la Duodécima: la Final Four de la Euroliga se jugará en Atenas

El Real Madrid ya conocía su camino hacia su duodécima Copa de Europa y a partir de este miércoles también sabe cuál sería en el lugar que lo haría de conseguirlo en 2026. Atenas ha sido designada como sede en la que se celebrará la Final Four de la siguiente edición de la Euroliga entre los días 22 y 24 de mayo del próximo año.

«La Euroliga se enorgullece de anunciar que la Final Four de 2026 se llevará a cabo en Atenas», anunció el organismo presidido por Dejan Bodiroga. Un torneo de clubes europeos que será más extenso que nunca al contar con 20 equipos tras las incorporaciones de Valencia Basket, Hapoel y Dubai BC.

El Real Madrid, renovado de arriba a abajo con Sergio Scariolo en el banquillo, el Chacho Rodríguez en la dirección deportiva y una plantilla con cinco caras nuevas que podrían ser más, quiere recomponerse del mazazo sufrido la pasada temporada al quedarse fuera de la Final Four de Abu Dabi. El equipo blanco no se metió entre los seis primeros de la fase regular, jugó el play in y en los play off cayó ante Olympiacos.

Este curso lo arrancará visitando a la Virtus de Bolonia el 30 de septiembre, jugará su primer partido en casa precisamente contra el Olympiacos y finalizará el 16 de abril recibiendo al Estrella Roja. La Final Four, se celebrará en el OAKA Arena, casa del Panathinaikos, rival que le venció en su última final de Euroliga en 2024 en Berlín.

El Real Madrid quiere la Euroliga

Un recinto con capacidad para más de 18.000 espectadores que fue construido en 1994 y completamente renovado para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. El OAKA Arena ha albergado desde entonces innumerables momentos legendarios del baloncesto. Las semifinales se celebrarán el 22 de mayo, seguidas del partido por el título el 24.

Esta será la segunda vez que la capital griega albergue la Final Four, la primera fue en 2007. Casi dos décadas después, el evento estrella de la Euroliga regresa al emblemático recinto, reafirmando el estatus de Atenas como piedra angular del baloncesto europeo.