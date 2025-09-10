El Real Madrid no para de fichar: Trey Lyles llega desde la NBA y ya es el sexto del verano

El Real Madrid de baloncesto no para de fichar y este miércoles ha hecho oficial la llegada de Trey Lyles, el sexto fichaje del verano en el equipo blanco. El ala-pívot estadounidense llega de la NBA tras jugar las últimas tres temporadas en Sacramento Kings y reforzará una poblada zona interior en la que también figuran nombres como Chuma Okeke, que también vino desde la liga estadounidense.

Lyles y Okeke se alternarán como cuatros puros, aunque también pueden ejercer de acompañantes a Wralter Tavares y Bruno Fernando en la pintura nombres como Usman Garuba, Gaby Deck, o incluso Mario Hezonja. El croata, tras esta llegada, se entiende que jugará más de alero. En cualquier caso, verano extraordinario en la parcela de traspasos de un Real Madrid renovado de arriba a abajo, empezando por la plantilla.

Sergio Scariolo tendrá a su disposición seis caras nuevas, de momento, ya que Trey Lyles se une a una lista de fichajes compuesta por Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida, el mencionado Okeke e Izan Almansa. El canadiense firma por una sóla temporada y lucirá el número 0. El ala-pívot es internacional con la selección de Canadá y llevaba en la NBA desde 2015, habiendo disputado un total de 662 partidos.

A día de hoy, la plantilla la componen 15 jugadores, por lo que Scariolo podría hacer tres quintetos diferentes. El que podría debutar el próximo 27 de agosto en la Supercopa de España sería el compuesto por Facundo Campazzo, David Krämer, Alberto Abalde, Okeke y Tavares, aunque siempre hay cabida a sorpresas que prepare el técnico italiano. Este cuenta con un súper proyecto cuya guinda ha sido la incorporación de Lyles.

Comunicado del fichaje de Trey Lyles

«El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Trey Lyles, ala-pívot procedente de los Sacramento Kings, por el que el jugador queda vinculado al club durante la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2026.

Internacional con Canadá, selección con la que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, Lyles llega al Real Madrid tras acumular una amplia experiencia en la NBA, donde ha disputado un total de 662 partidos a lo largo de diez temporadas. En la liga norteamericana, Lyles ha jugado en Utah Jazz (2015-2017), Denver Nuggets (2017-2019), San Antonio Spurs (2019-2021), Detroit Pistons (2021-2022) y Sacramento Kings (2022-2025)».