OKDIARIO con el MVP de la Supercopa:»Scariolo tiene parte del mérito»

Sergio de Larrea fue nombrado el MVP de la Supercopa de España 2025 después de su gran actuación en la victoria del Valencia Basket frente al Real Madrid. Un triunfo que llevó su sello y que dejó a los de Sergio Scariolo con el sabor amargo de haber perdido el primer título de la temporada.

Con apenas 17 años, el base fue un total dolor de cabeza para el conjunto madridista, que sumó 18 puntos, dos asistencias y 20 puntos de valoración. Una actuación brillante que se sumó a su relevancia en semifinales ante el Unicaja, donde hizo 21 puntos y pleno de tiros libres (nueve de nueve). Todo un hito, ya que se convierte en el MVP más joven de la historia en el campeonato, superando así a Tiago Splitter (21 años y 265 días) con el TAU Cerámica en 2006.

«Es increíble por todo el trabajo que hemos hecho y cómo lo hicimos. Estoy muy orgulloso. Todos tienen parte del mérito y Sergio Scariolo es uno de ellos. Ha estado los últimos años detrás de mí dándome oportunidades y hay que estar agradecido por ello. Hemos hablado antes y me ha felicitado. El objetivo (con el Valencia Basket) es ganar cada partido y dar espectáculo en el Roig Arena», explicó a OKDIARIO.

Un discurso que vino de la mano de los halagos de Scariolo en rueda de prensa: «Felicito a Larry, si tenía que ser uno el que nos mataba, me alegro de que haya sido él porque ha sido un verano lleno de significado para mí entrenándole y él creciendo», dijo.