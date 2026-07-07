Veto finalizado: Rusia volverá a competir en los Juegos Olímpicos

Rusia volverá a competir en los Juegos Olímpicos. Es oficial. El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023. Esta medida permite, a los deportistas que se clasifiquen, competir bajo la bandera rusa en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El levantamiento del veto tiene letra pequeña, pues el COI deja en manos de cada Federación Internacional y organizador de eventos la decisión sobre si acoger competiciones en Rusia, invitar a representantes del Gobierno o del Estado ruso, y permitir la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos rusos. Además, el propio COI no organizará eventos en Rusia ni invitará a autoridades rusas a sus actos.

La decisión sobre el uso de la bandera y el himno en los propios Juegos Olímpicos se anunciará más adelante. El COI mantiene su condena a la invasión rusa de Ucrania y su compromiso con la promoción de la paz a través del deporte. Por otro lado, también destaca su solidaridad con la comunidad olímpica ucraniana, a la que ha respaldado desde el inicio del conflicto mediante un Fondo de Solidaridad que ha proporcionado ayuda económica, logística, instalaciones de entrenamiento, equipamiento y uniformes.

Este respaldo permitió la participación de atletas ucranianos en París 2024 y en Milán-Cortina 2026, donde prohibieron participar al piloto de skeleton que quería homenajear a las víctimas, y continuará en adelante. A pesar de que se haya levantado la sanción, la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) seguirá bajo fuerte vigilancia debido a la desconfianza internacional cernida sobre sus procesos.

El objetivo es garantizar la limpieza de la competición. Lo que en la práctica se traduce en más controles de dopaje para los deportistas rusos. Estas pruebas serán delegadas a la Agencia Internacional de Controles y seguirán un estricto proceso bajo los estándares que dicta la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El camino a Los Ángeles 2028 queda algo más despejado para Rusia, pero todavía con obstáculos.