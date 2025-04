El tuit futbolero de Pedro Sánchez antes del apagón que suscita todo tipo de comentarios: «Final eléctrica»

España vivió este lunes un apagón histórico. El país entero, Portugal y parte de Francia se quedaron a oscuras y sin red durante casi todo el día por un problema de la Red Eléctrica Española, aunque todavía se desconocen las causas que lo provocaron. Después de lo sucedido se ha hecho viral un tuit futbolero de Pedro Sánchez tras la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona el pasado sábado en Sevilla.

El presidente del Gobierno reposteó un tuit del Barcelona que decía «la Copa es nuestra» y colgó un mensaje que se ha hecho viral varios días después. «Final eléctrica», comienza diciendo el tuit del líder socialista publicado al término del Clásico copero entre ambos conjuntos, que terminó con victoria azulgrana en la prórroga por 3-2. Fue un auténtico partidazo entre los dos mejores equipos del fútbol español, pero tras el apagón eléctrico las palabras de Sánchez han corrido como la pólvora por las redes sociales.

«Final eléctrica de la Copa del Rey. De las que hacen afición. Enhorabuena al FC Barcelona y a todos los culés», dijo Pedro Sánchez, reconocido aficionado del Atlético de Madrid, después de que el conjunto de Hansi Flick conquistara su título copero número 32. Es cierto que ambos equipos brindaron al país un gran partido de fútbol. El Barcelona se adelantó en el marcador con un gol de Pedri, el Real Madrid remontó con tantos de Mbappé y Tchouaméni, Ferran forzó la prórroga y Koundé hizo el definitivo 3-2.

Final eléctrica de la #CopadelRey. De las que hacen afición. Enhorabuena al @FCBarcelona_es y a todos los culés. https://t.co/CTdLNaC9QN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2025

El duelo terminó a altas horas de la noche. La igualdad fue máxima durante el mismo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó al Barcelona. Pero sus palabras se le han vuelto en contra tras el apagón que vivió España entera el pasado lunes 28 de abril, un día después de que el líder del PSOE pusiera el tuit. Desde las 12:30 horas, España estuvo sin electricidad hasta la noche.

Volvieron los transistores a las casas, gente agrupada en los coches para escuchar la radio y saber qué pasaba. Todo el país paralizado y el presidente sin explicar las causas tras 10 horas y dos comparecencias. La luz y la red fue volviendo a los hogares de todos los españoles por fases, a unos les llegó más pronto que a otros, pero a estas horas todavía no se sabe el motivo del apagón.

Sánchez plantó al Rey en la final de Copa

Pedro Sánchez volvió a dar la espalda al fútbol español y, a su vez, dio plantón por segunda vez en un día al Rey Felipe al no acudir a la gran final de la Copa que disputan este sábado Barcelona y Real Madrid en Sevilla. El presidente del Gobierno no viajó a Sevilla para este partido de fútbol y en su lugar, y como máximo representante del Ejecutivo de la Nación, estuvo María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Es el cuarto año consecutivo que Pedro Sánchez se borra de la final de la Copa del Rey, la gran fiesta del fútbol español. Al presidente del Gobierno sólo le interesa el fútbol cuando puede sacar un rédito electoral, como demostró en la pasada Eurocopa, cuando se dio cuenta de que la selección española estaba uniendo al país, además de un éxito deportivo, y se plantó en Alemania ya en el tramo final del torneo.

Sánchez vuelve a pasar del fútbol y demuestra su poco respeto por este deporte y por los equipos españoles que juegan. No es una cosa ya de Barcelona o Real Madrid (el año pasado la final la disputaron Athletic Club y Mallorca y tampoco fue), sino de no querer ir a aquellos lugares en los que hay miles de aficionados que pueden pitarle. Pedro Sánchez mantiene la estrategia de estar lejos de los ciudadanos y así lo cumplió también en esta final de Copa del Rey. En concreto, lleva un mes sin actos fuera de La Moncloa para no recibir abucheos.