‘Sigue Jugando’, proyecto ganador de la II Edición de los Premios Endesa Basket Girlz con 10.000 euros

El proyecto “Sigue Jugando” del CEB Sant Jordi (Barcelona) ha sido elegido como ganador de la segunda edición de los Premios Endesa Basket Girlz. La iniciativa está destinada a prevenir el abandono del baloncesto femenino en adolescentes y tiene como objetivo apoyar el bienestar emocional y psicológico de las jugadoras.

Tras una votación realizada entre la Federación Española de Baloncesto (FEB), Law6 (ganadores de la I edición de los Premios Basket Girlz) y Endesa se ha decidido otorgar el premio a este proyecto catalán por su propuesta de valor y premiarlo con 10.000 euros. Además de la dotación económica el proyecto premiado también recibirá una jornada de formación con la psicóloga Mar Rovira para profundizar en herramientas y conocimiento en la materia. Esta iniciativa profundiza el impacto del Proyecto Basket Girlz así como su objetivo de romper las barreras del abandono adolescente del baloncesto femenino.

“Sigue jugando” tiene como objetivo ofrecer un espacio integral de apoyo a las adolescentes, donde puedan desarrollar tanto su habilidad deportiva como su salud mental. Para ello se habilitará una zona para consultas de apoyo psicológico dirigida por un profesional especializado en psicología deportiva, que será el referente de las jugadoras. Dicho espacio será la “ZONA 0”, un lugar seguro donde las personas podrán expresarse sin miedo a ser criticadas, una zona que invita a las personas a abrirse y a trabajar en su bienestar emocional sin sentirse vulnerables o expuestas.

Además, se ofrecerán talleres psicoemocionales bimensuales que fortalecerán las herramientas emocionales de las participantes, reduciendo factores de riesgo como el estrés y la ansiedad, que frecuentemente inciden en el abandono deportivo.

El CEB Sant Jordi es una institución histórica de la ciudad de Rubí con más de 60 años de historia fomentando la práctica deportiva y los valores del compañerismo, esfuerzo y respeto. Según los responsables del CEB Sant Jordi “en los últimos años, hemos observado un aumento significativo de la necesidad de atención a la salud mental de nuestras jugadoras. Hemos enfrentado casos relacionados con problemas de gestión de la presión, ansiedad e incluso trastornos de la conducta alimentaria. Este fenómeno resalta la importancia de contar con un entorno deportivo que facilite la detección temprana de estos problemas, permitiendo un abordaje inmediato y un acompañamiento adecuado para que las jóvenes puedan superar estas dificultades. El baloncesto no solo es una herramienta para el desarrollo físico, sino también un espacio clave para fomentar la resiliencia emocional, la autoconfianza y la gestión saludable de las emociones”.

La II Edición de los Premios Basket Girlz recibió numerosas candidaturas hasta su cierre. El total de candidaturas presentadas superó las 100, suponiendo un aumento de más del 30% respecto a los primeros Premios Endesa Basket Girlz.