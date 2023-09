Ronaldo abraza a la fe cristiana y se bautiza a los 46 años

Ronaldo Nazario se ha bautizado a los 46 años. El presidente del Valladolid recibió el sacramento del bautismo en la iglesia del padre Fábio de Melo, en São José dos Campos (Sao Paulo). El ex jugador ha dado la noticio a través de las redes sociales.

«Hoy es un día muy especial. ¡He sido bautizado! La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida desde niño, aunque aún no me había bautizado. Con el sacramento, me siento verdaderamente regenerado como un hijo de Dios – de una manera nueva, más consciente, más profunda», comienza escribiendo.

«Renuevo mi compromiso de seguir el camino del bien, libre y espontánea voluntad, creyendo en el amor de Jesús, en el amor de caridad. Muchas gracias, iglesia padre Fabio de Melo, de São José, padre Dom Oswaldo y queridos padrinos Amilcar y Malu», añadió.