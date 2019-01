Vallejo se vuelve a romper y ya lleva cuatro lesiones musculares esta temporada

Vallejo sufre una nueva lesión muscular, la cuarta de la temporada, y podría estar varias semanas de baja. En los próximos días se le realizarán pruebas médicas y se conocerá el alcance de la lesión

Jesús Vallejo se vuelve a romper. El defensa del Real Madrid ha sufrido una lesión muscular durante el último entrenamiento que le obligará a estar varias semanas en el dique seco. En los próximos días se someterá a pruebas médicas para confirmar el alcance de la lesión, aunque su entorno confía en que no sea muy grave.

El maño sigue sufriendo su drama particular. El central no levanta cabeza por culpa de las lesiones musculares y en el club siguen preocupados por la frecuencia con la que recae. Ya suma cuatro dolencias de este tipo durante el curso. Esta temporada lleva 180 minutos disputados, ya que sólo ha jugado ante el CSKA en Champions, un encuentro totalmente intrascendente, y frente al Melilla en Copa, mientras que todavía no ha debutado en Liga.

Tras lesionarse, Vallejo se derrumbó sobre el césped del campo 1 de Valdebebas y tuvo que recibir el apoyo de Solari y de sus compañeros. El de Zaragoza es un futbolista tremendamente querido tanto en el club como dentro de la caseta por su forma de ser, por ello el delicado momento que está atravesando afecta a todo el plantel.

Esta baja se une a las múltiples ausencias que ya tiene la plantilla madridista. Asensio, Marcos Llorente, Kroos, Bale y Courtois siguen con sus respectivos procesos de recuperación, Benzema también se unió a la lista de caídos tras sufrir una fractura en el dedo meñique frente al Betis, y ahora Vallejo deberá recuperarse de una nueva lesión muscular. Los blancos no levantan cabeza en este inicio de 2019.