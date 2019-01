Los 7 propósitos del Real Madrid para 2019

El Real Madrid afrontará el 2019 con varios retos. Ganar algún título es su obligación pero también habrá más obligaciones. Reenganchar a la afición en el Bernabéu o seguir con su liderazgo económico, bases a conseguir en el nuevo año

Termina el 2018 y el Real Madrid no podrá sentir tristeza por el año que acaba. Ganó, otra vez, la Copa de Europa y lo finalizó con el tercer Mundial de Clubes consecutivo. Pese a los éxitos conseguidos, el año pudo ser mejor y es por ello que en el club blanco se ponen varios propósitos para 2019.

Por ejemplo, el de asentar al equipo en Liga y ganar el campeonato doméstico que tanto se resiste siempre. Eso en el aspecto deportivo, donde también el verano de 2019 será una fecha importante para acometer al fin un fichaje de gran calado. Fuera de lo que es estrictamente el terreno de juego, el Madrid seguirá avanzando en el cambio del Santiago Bernabéu, ante el que lo que queda de temporada tiene un reto: llenarlo más.

Los títulos, base de todo

El Real Madrid es un equipo de fútbol y como tal, además de ser el más grande, está obligado a ganar títulos cada año. Una temporada en blanco en el Bernabéu es un fracaso, un año perdido por mucho que este se haya entendido desde varios sectores como un curso de transición por el adiós de dos figuras fundamentales como Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

La Liga se pone en el Real Madrid como gran objetivo después de varios lustros siendo tan irregular en el torneo. No es la prioridad, que como siempre es la Champions, pero es una necesidad. Tras un mal arranque, el Madrid sigue teniendo serias opciones pese a estar a ocho puntos (cinco si gana el partido aplazado en Villarreal) del Barcelona. La temporada es larga y la distancia se puede recortar. La Copa del Rey, que no se gana desde 2014 y solo se ha conseguido dos años de los últimos 20, también estará en el calendario.

El Wanda Metropolitano, el estadio que cierra el círculo

Pero, sin duda, el título más deseado es la Champions League. En el Real Madrid se sabe de sobra que es ganar este torneo, pero 2019 ha regalado una nueva ilusión. Se han ganado Copas de Europa en Lisboa, Milán, Cardiff y Kiev, dos de ellas al Atlético de Madrid, pero la de este nuevo año es especial. Será en el Wanda Metropolitano, el estadio del máximo rival de ciudad, y ganar ahí una Champions sería apoteósico, cerrar de la forma más sublime posible estos cinco años inolvidables para el madridismo.

El nuevo Bernabéu

No solo de lo que se decide en el terreno de juego vive el Real Madrid. El club blanco seguirá inmerso en la construcción del nuevo estadio, que se hará sobre el actual. Será una remodelación moderna, acorde con los tiempos, que está prevista para 2021, pero que en cada año se dará un importante paso para el final.

Reenganchar a la afición

Eso sí, antes de hacer el nuevo Bernabéu el Real Madrid tiene que enganchar a su afición en el actual. Por primera vez en muchos años, el estadio blanco acoge pobres entradas. Se deben a muchos factores (horarios, precios…) pero también al sentimiento de cansancio de la afición esta temporada. No gusta el juego, no gusta el equipo y la gente este año se ha desenamorado del Madrid. Así se entiende las pobres entradas de este año, algunas de las cuales no superan ni los 60.000 aficionados. En 2019 hay que reenganchar a los aficionados.

Asentarse como líder económico

El Real Madrid no solo es líder en lo deportivo. 2018 confirmó el poderío económico del club y para 2019 hay que mantenerlo. En tiempos de globalización económica y en el que multimillonarios, especialmente jeques, se meten en el fútbol, el Real Madrid sigue aguantando por su historia y presente. Sigue siendo un motor económico potente con la venta de equipaciones, camisetas etc, pero también con la imagen mundial que dan sus jugadores y el propio club.

Un galáctico como ilusión

Quizá sea lo más innecesario, pero también lo que más ilusiona a parte de la afición. Son varios años de mercados de fichajes sin una gran incorporación que levante al madridismo. El 2018 no fue un año de fichajes destacados y 2019 podría ser el año de una incorporación mayúscula, de esas que llenan un estadio y ocupe el vacío dejado en 2018 por Cristiano Ronaldo.

El baloncesto, a seguir con su éxito

La sección de baloncesto da al Real Madrid no solo títulos, sino presencia mundial, liderazgo y honra. Los de Pablo laso se han convertido en la joya de la corona del club gracias a su trabajo y compromiso. Este 2019 se luchará otra vez por los grandes títulos, con la mirada puesta otra vez en la Euroliga. La undécima pasa este año por España, ya que la sede de la Final Four será Vitoria.