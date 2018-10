El Barcelona se mofa del Real Madrid en Twitter tras la manita

La manita del Barcelona al Real Madrid en el Clásico todavía colea… y lo que queda. El 5-1 va a costar el puesto a Julen Lopetegui, pero ha tenido más daños colaterales. Y es que el madridismo estos días ve como los aficionados del Barça disfrutan con la grave crisis que atraviesa el conjunto blanco, y todavía se lamen los labios tras darle la puntilla al Real Madrid en el Camp Nou. Sin embargo, una cosa es la burla entre aficionados y otra entre clubes. El club merengue no suele entrar nunca en menosprecios y ni mensajes subliminales a través de las redes sociales, pero el Barcelona se está regodeando…

La entidad catalana comenzó a mofarse del Real Madrid poco después de que Sánchez Martínez pitara el final del Clásico con un tuit incendiario en el que aparecía una foto de Piqué y su nueva ‘manita’ con el siguiente mensaje: “Give me five (el cinco, con un emoticono de una mano)”.

Give me 🖐 pic.twitter.com/wClG6dWjTi



Pero la cosa no quedó ahí. Este lunes por la mañana, la cuenta oficial del Barcelona seguía muy activa. Para dar los buenos días, el club azulgrana lanzó la imagen de la clasificación de la Liga Santander, pero curiosamente sólo pusieron los ocho primeros clasificados, dejando fuera de ese gráfico al Real Madrid y haciendo saltar de nuevo la polémica.



Tampoco ha gustado demasiado a la afición del Real Madrid la sobrada de la cuenta del Barcelona en Twitter publicando un trozo de un vídeo de hace tres días en el que Luis Suárez decía que prefería marcar un hat-trick que un gol en el minuto 95. Al final, el uruguayo marcó tres y el Barça sacó pecho así:

…and @LuisSuarez9 did just that 😎😏 pic.twitter.com/z3bJ1t9dqk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 de octubre de 2018