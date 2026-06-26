Pipi Estrada vuelve a OKDIARIO para dar las notas de la semana, que tiene un protagonista muy claro: Julián Álvarez. El jugador argentino pidió salir del Atlético y el periodista deportivo le critica abiertamente por su postura. La matrícula de honor cae en Ecuador, mientras que el Valencia Basket, campeón de la Liga ACB de baloncesto, se lleva el notable de Pipi Estrada.