Pedri rescata al Barcelona en Montilivi

El Barcelona volvió a cosechar una nueva victoria en Liga gracias a un gol de Pedri, en su centenario culé, a la hora de partido. El Girona lo intentó hasta el final pero se topó con Ter Stegen ante un Barça que terminó el partido sin atacantes. Los de Xavi continuarán una semana más al frente de la Liga y aumentan su ventaja hasta los seis puntos a la espera de lo que haga el Real Madrid frente a la Real Sociedad.

Tras el pase a las semifinales de la Copa del Rey, el Barcelona se plantó en Montilivi con rotaciones en el once pero con la intención de seguir ampliando la renta de puntos sobre el Real Madrid para defender el liderato una jornada más. Xavi dejó a Pedri, Balde o Christensen en el banquillo, jugadores importantes que se unían a las bajas por sanción de Lewandowski y Ferran Torres.

Eric García volvió a ser titular en un partido liguero del Barcelona. La última vez fue en Mestalla el pasado 29 de octubre, y solamente duró 42 minutos por lesión. Más de lo mismo ocurrió con Marcos Alonso, que también era de la partida desde el inicio un mes después en Liga. En la punta de ataque, los goles eran tarea para Ansu Fati, en su enésima oportunidad, junto a Raphinha y Dembélé.

El Girona comenzó el duelo avisando con la primera oportunidad del encuentro a los tres minutos tras un disparo que desviaba la defensa azulgrana. Pero fue un espejismo durante la primera mitad. El control del encuentro lo llevó en todo momento el Barcelona, aunque con una circulación espesa y muy poca profundidad.

Durante la primera mitad, el Barcelona tuvo dos acercamientos peligrosos y ambos llegaron tras dos errores del Girona en salida. El primero fue de Gazzaniga y el segundo sacando la pelota jugada desde atrás. El primero terminó con un disparo fallido de Dembélé y el segundo con un tiro alto de Ansu Fati.

Con un juego ramplón, aunque frente a un Girona que no estaba nada fino con balón, las malas noticias para Xavi llegaron en el minuto 23. Dembélé cayó lesionado tras sentir un pinchazo en su muslo izquierdo después de intentar ganarle una carrera a Arnau. El francés se paró, se probó y rápidamente pidió el cambio. Era el jugador más determinante de los azulgrana en el frente ofensivo y su baja se iba a notar. Además, era la primera vez que el francés se lesionaba con Xavi.

Xavi, que quería darle descanso a Pedri, tuvo que sacar al canario tras la lesión del extremo francés. A sus 20 años, Pedri cumplía su partido número 100 con la camiseta culé. El Barça de los cuatro centrocampistas volvía a escena, con Gavi algo más escorado, pero sin sus dos grandes armas en el frente ofensivo: Lewandowski (sancionado) y Dembélé (lesionado).

La recta final de la primera mitad en Montilivi se alteró. Xavi no estaba contento con lo que estaba viendo sobre el césped y las decisiones arbitrales, tras no ver una mano de Riquelme en ataque, lo desesperaban. El técnico azulgrana y Pedri vieron amarilla por protestar. Antes la había visto Ansu. El Barça estaba atascado y no se encontraba.

Al Barcelona le estaba faltando profundidad en Montilivi, y Xavi utilizó su segundo cambio en el descanso para dar entrada a Jordi Alba por Marcos Alonso, y buscar hacer daño por su costado izquierdo. Pero los azulgrana estaban alterados y llenándose de tarjetas. Gavi también la vio en el 49 tras una entrada durísima sobre Arnau. El partido se calentaba por momentos.

El juego culé había mejorado ligeramente y un gol podía cambiar la dinámica del partido. Y eso pasó en el minuto 60. La profundidad había aumentado en la circulación azulgrana y el Girona estaba a merced. Los cambios de Xavi estaban a punto de dar en la tecla.

Tras una muy buena jugada combinativa del Barcelona en la frontal del área rival, Ansu Fati abrió a banda, Jordi Alba puso un balón preciso al segundo palo y Pedri anotó el primer tanto del encuentro. Gazzaniga no estuvo fino, ya que parecía una pelota fácil para atarjar y ni siquiera fue capaz de despejar. El canario remató a portería vacía para anotar su tercer tanto en sus últimos cuatro encuentros, celebrando por todo lo alto su centenario con el Barcelona.

Los de Xavi tenían el partido totalmente controlado y el Girona no era capaz de encontrar situaciones en ventaja. A falta de 20 minutos, Míchel buscó cambiar esa tendencia dando entrada a Stuani y Toni Villa. Y por ahí los de Montilivi empezaron a generar peligro. En el minuto 72, precisamente con un centro de Toni y un intento de remate de Stuani, avisaba el Girona. Araújo rescataba a un Barcelona que se había echado atrás.

El Girona estaba comenzando a dar un paso hacia adelante y el arbitraje no ‘ayudó’. Muñiz Ruiz, en el campo, y Munuera Montero, en el VAR, se zamparon un penalti clarísimo de Eric García sobre Stuani. El central culé agarró de manera exagerada al delantero uruguayo dentro del área a la salida de un córner y no pasó nada, a pesar de las protestas locales.

Los cambios de Xavi estaban saliendo bien para los azulgrana, y en el minuto 80, buscó experimentar dando entrada a Balde por Ansu Fati. El técnico culé reforzaba el costado izquierdo con un doble lateral para detener el juego del Girona por esa banda.

Lo intentaba a la desesperada el Girona. Toni Villa se topaba con Ter Stegen en el minuto 85 con un disparo flojo desde la frontal y en el minuto siguiente Iván Martín perdonaba una ocasión clamorosa tras rematar fuera un centro exterior que le había dejado totalmente sólo frente al portero alemán. Xavi respondía con más refuerzo defensivo en el medio, sacando a Kessie por Raphinha, y terminaba el partido sin jugadores de ataque.

El Girona continuaba haciendo daño desde centros laterales y el Barcelona se resistía defendiendo en su campo. Míchel se desesperaba en la banda viendo como su equipo no estaba nada acertado en el área rival. El cuadro azulgrana sufría achicando agua constantemente en los seis minutos de añadido.

La desesperación de Míchel terminó con el entrenador del Girona expulsado tras una tremenda protesta después de una falta no pitada al cuadro local en la frontal. Mientras, el Girona continuaba perdonando con un disparo alto de Valery dentro del área y un cabezado de Stuani a las manos de Ter Stegen. El Barça terminó el partido en su área y sufriendo demasiado, pero consiguiendo tres puntos muy importantes para seguir afianzado en el liderato con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid a la espera de lo que pase este domingo en el Bernabéu.