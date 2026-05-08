Las otras peleas entre compañeros de fútbol que hicieron temblar vestuarios históricos

El fútbol, como en todos los deportes, tiene momentos buenos, malos, de celebración y de discusión. En una época donde la élite aspira a ganarlo todo y evitar el fracaso, en todos los vestuarios del mundo siempre han saltado chispas entre compañeros del mismo equipo. Unos choques entre estrellas que muchas veces han dado pie a peleas que han pasado a la historia. Aunque la reciente entre Tchouaméni y Valverde en el Real Madrid está dando la vuelta al mundo, muchos otros han protagonizado peleas más duras.

En las últimas décadas han existido jugadores de carácter fuerte, sangre caliente, que no han dudado en intentar agredir en pleno entrenamiento delante de todo el equipo en un vestuario por la frustración de un partido. En la hemeroteca hay enfrentamientos míticos en clubes de mucha reputación, aunque alguno ha repetido en más de una ocasión.

Ibrahimovic cogió del cuello a Onyewu

Casos como el de Zlatan Ibrahimovic en su primera etapa en el Milan en una sesión con Onyewu. El delantero sueco tuvo una cruzada de cables en un entrenamiento después de un fuerte choque con el estadounidense y se acabaron enzarzando, en la que tuvieron que intervenir muchos de los compañeros de equipo para separarlos. «Estuvimos a punto de matarnos el uno al otro». Según confesó Ibrahimovic, en la pelea se rompió una costilla y el club italiano lo tapó para evitar que se filtrase a la prensa.

Las peleas de Mario Balotelli en el Manchester City

Otro que siempre se acostumbró a tener rencillas con sus compañeros de equipo fue Mario Balotelli. El italiano tuvo sus más y sus menos, especialmente en su etapa en el Manchester City. Se peleó con Micah Richards después de un partidillo previo a un partido contra el Arsenal. Todo comenzó con un cruce de palabras.

A Richards no le gustó nada un comentario de Balotelli y este se lanzó directo a por él, donde tuvieron que separar Kompany, Milner y Yaya Touré, entre otros. Una disputa verbal en la que ambos jugadores terminaron a puñetazo limpio. Poco tiempo después, Richard le restó importancia: «Esto sucede en los entrenamientos. Al final nos hemos dado la mano», explicó.

En 2013, Balotelli iba a tener otro episodio similar, en este caso, con su entrenador Roberto Mancini. En pleno entrenamiento en la ciudad deportiva, Mario agarró del cuello al técnico italiano y separaron dos miembros del cuerpo técnico. Balotelli fue expulsado de la sesión después de una fea entrada a Scott Sinclair. El entrenador empezó a gesticular y el delantero le agarró con rostro muy enfadado. Una imagen en la que tuvo que ser inmovilizado.

Lewandowski se pegó en el Bayern

Robert Lewandowski, en su etapa en el Bayern, protagonizó un tenso momento con Kingsley Coman después de darse de puñetazos en un entrenamiento a puerta cerrada. La razón fue que el polaco le criticó y originó una pelea después de una discusión acalorada. Tanto Süle como Boateng los separaron, pero necesitaron la ayuda de más miembros del staff. Aun así, el entrenador de aquel momento, Niko Kovac, continuó el entrenamiento tras la discusión con Lewandowski y Coman en el campo.

Roy Keane y un puñetazo que noqueó a su compañero

Una muy famosa en Inglaterra fue la que ocurrió en 2005 tras un partido del Manchester United. Como era de esperar, Roy Keane estuvo involucrado. Después de perder un partido ante el Middlesbrough. Su compañero, Gabriel Heinze, entró primero al vestuario y luego apareció Keane muy enfadado. Según confesó el segundo años más tarde, Keane le «mandó a la mierda», y cuando le respondió con la misma moneda, le dio un puñetazo que aseguró que «lo siguiente que recordó es estar en el suelo porque ni tuvo tiempo de reaccionar». Aunque después ambos aseguraron que no tienen problemas y tienen buena relación, sin duda fue una de las peleas más controversiales y surrealistas del fútbol inglés.