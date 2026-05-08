Los 303 días de tensión en el vestuario del Real Madrid

El vestuario del Real Madrid vive sus días más tristes. Más complicados. Más tensos. La gota que colmó el vaso cayó este jueves. Las alarmas saltaron tras un incidente muy serio protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Lo que comenzó como una discusión derivada de un desencuentro previo terminó con tensión física, una aparatosa caída del uruguayo y la inmediata reacción del club, que ya trabaja en posibles sanciones disciplinarias.

Todo ocurrió después del entrenamiento matinal. Según las informaciones que maneja el club, ambos jugadores, que ya habían tenido un enfrentamiento este lunes, volvieron a discutir. La tensión fue creciendo hasta que se produjo un forcejeo entre los dos futbolistas. En medio del zarandeo, Valverde resbaló y acabó golpeándose con fuerza la cabeza contra una de las mesas centrales del vestuario.

El golpe fue importante. Los servicios médicos actuaron rápidamente y atendieron al uruguayo en las propias instalaciones de Valdebebas. Allí le realizaron una primera cura y tuvieron que ponerle puntos antes de trasladarlo al Hospital Sanitas de Valdebebas para someterle a las pruebas protocolarias tras una conmoción. Después de los exámenes médicos, el jugador regresó a su domicilio.

No obstante, las tensiones y la sensación de que nada funciona comenzaron antes. En concreto, 303 días antes. En el entrenamiento previo a la semifinal del Mundial de Clubes que enfrentó a Real Madrid y PSG en Nueva Jersey comenzó a generarse un clima de tensión que no ha abandonado a los blancos en toda la temporada. Todo comenzó cuando Vinicius se percató de que iba a ser suplente en dicho encuentro, lo que le molestó mucho. Finalmente jugó tras la lesión de Trent, pero la herida se abrió con Xabi y ya no se cerró.

Continuó sangrando en la segunda jornada de Liga, cuando Xabi le dejó en el banquillo. Se enfadó y su entorno empezó a enredar, aunque cuando saltó al terreno de juego lo hizo para firmar unos muy buenos minutos. No obstante, siempre que el donostiarra tomaba la decisión de que comenzara en el banquillo o de sustituirle había tensión, teniendo su punto más álgido en el Clásico del Bernabéu.

Xabi sustituyó a Vinicius y este mostró su enfado ante todos los presentes. Millones de personas vieron cómo se encaraba con su entrenador y desde el Real Madrid tienen claro que ese día todo se rompió. El club no le sancionó y el resto de jugadores perdieron cualquier tipo de respeto.

Almaty, punto caliente

Bellingham y Valverde también han sido especialmente activos a la hora de generar tensión. El inglés se sintió señalado en Kazajistán. Xabi le puso de titular en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los blancos perdieron 5-2 y el inglés, que llegaba falto de ritmo tras haber pasado por el quirófano para solucionar la lesión que sufría en el hombro, no estuvo bien. Quedarse en el banquillo contra el Almaty le enfadó mucho, ya que consideraba que lo mejor para él era jugar. El inglés nunca terminó de tener una buena relación con el vasco.

Ese mismo día, Valverde también protagonizó un episodio muy desagradable. El uruguayo mostró su malestar por tener que jugar de lateral derecho. Esto molestó a Xabi, que le llevó a dejar en el banquillo al uruguayo, apostando por Asencio en ese costado. El segundo capitán madridista no calentó junto a los suplentes antes del encuentro y tampoco lo hizo en el segundo tiempo. Finalmente, no entró al terreno de juego.

Carvajal y su despecho

Tampoco podemos olvidar cuando Carvajal decidió hablar con Arbeloa para pedirle explicaciones y dejarle claro que quería cambiar su rol en el Real Madrid. En Valencia se vio como el cuarto lateral derecho, por detrás de Trent, Valverde y David Jiménez, que fue titular aquella noche en Mestalla. Esto no lo llevó bien el de Leganés y el entrenador tiró por la calle del medio: el canterano no volvió a jugar con el primer equipo.

Otros como Mastantuono o Camavinga también han mostrado su malestar. El argentino no entendió que fuera suplente en el derbi y en el Clásico, mientras que lo que terminó de enfadarle fue la gestión que hizo Xabi tras superar una pubalgia. Llegó a pedir salir en invierno, pero no le dejaron. Camavinga también reclamó más protagonismo, pero este no se quiere mover.

Balaídos y una situación rocambolesca

Tras perder contra el Getafe, Carvajal y Asencio se hicieron los remolones para ir a Balaídos. El central, dolorido del cuello, prefería tener más reposo, pero no era sostenible por las múltiples bajas, mientras que el capitán se quejaba de problemas estomacales. Finalmente, ambos fueron y Arbeloa, con cierta ironía, les dio las gracias.

Los incidentes físicos y Ceballos

Por otro lado, hay más tensiones entre otros jugadores. Mbappé y Vinicius también se enfrentaron cara a cara en un duelo personal en el que no llegaron a las manos, pero sí hubo gritos y un enfrentamiento muy duro. Por otro lado, Rüdiger propinó un golpe a Carreras en el comedor, con el futbolista español revolviéndose y los dos acabando en el suelo.

A esto hay que sumar los viajes de Mbappé a pesar de estar lesionado o el caso Ceballos, que el propio club ha reconocido que está apartado por decisión técnica. Un polvorín complicado de resolver.