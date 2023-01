Se obra el milagro: Rafa Nadal podría alargar su carrera hasta los 40

Rafa Nadal se encuentra al límite con las lesiones, pero la más importante de todas las que ha sufrido, la que podría hipotecar su carrera deportiva a corto y medio plazo, está controlada. Dentro de un periodo de tiempo en el que las ausencias por dolencias físicas y los malos resultados han convertido su periplo casi en un calvario, Nadal cuenta con este motivo para sonreír y para elegir cuándo acabará con su trayectoria en el tenis profesional, sin tener que depender de las lesiones para ver el momento en el que pone su punto y final en el circuito.

«He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo». Estas declaraciones son de Rafael Nadal, instantes después de ceder ante Mackenzie McDonald en el partido correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia 2023. Rafa no estaba encontrando buenas sensaciones y cedía el primer set. En el segundo, aunque no mejoraron los resultados, una nueva lesión, en el psoas ilíaco, le apartaba de la posibilidad, real y probable, de remontar el partido.

La derrota no contaba con toda la importancia si la ponemos en una balanza en comparación con el hartazgo del jugador balear, quien se ha visto mermado por lesiones en los últimos tres torneos de Grand Slam –Wimbledon y US Open 2022 y Open de Australia 2023–. Si consideramos que en los dos anteriores, aunque tampoco llegó al 100%, salió vencedor –Open de Australia 2022 y Roland Garros 2022–, podemos llegar a la conclusión de que a Nadal le queda mucho, mucho tenis al más alto nivel, pero son los problemas físicos los que pueden acabar con su trayectoria.

Las alarmas volvieron a sonar en Melbourne Park, su torneo de Grand Slam maldito en cuanto a lesiones se refiere, pero hay que considerar que la más grave de las dolencias que sufre Rafa, al ser crónica, es su lesión en el pie izquierdo, el Síndrome de Muller-Weiss, y esta está controlada, tal y como se encargó de confirmar el campeón de 22 ‘grandes’ en las semanas previas al comienzo de campaña.

«La temporada ha tenido varias fases bien distintas y estuvo totalmente marcada por mis problemas físicos. Todo cambió cuando encontramos un tratamiento efectivo para el pie, que me ha ayudado mucho. Eso cambió la perspectiva de mi continuidad en el tenis de alto nivel radicalmente», reconocía Rafa, tras hacer repaso de su 2022. Haber encontrado la efectividad en el tratamiento de radiofrecuencia pulsada ha evitado los dolores continuos en su pie, los que verdaderamente amenazaban con llevarle a la retirada más temprano que tarde.

Rafa Nadal y su recuperación de lesión

A partir de aquí, Nadal se ha hartado de contestar preguntas sobre su retirada, negando la mayor en la inmensa mayoría, hasta una retirada en el Open de Australia en la que la frustración del momento le llevó a destilar negatividad. Sin embargo, como confirmó el doctor Vicente de la Varga, director del CAMDE, en OKDIARIO, la actual dolencia de Rafa en el psoas ilíaco tiene buen pronóstico y apunta a una recuperación completa, lo que sumado al control de la lesión crónica del pie y, por supuesto, al talento histórico del balear, hace pensar que podemos tener campeón en activo para rato.