Fútbol Koke explica su vida en la cárcel: «Tengo contactos por todas partes, ¡pero no soy Pablo Escobar!»

Sergio Contreras Pardo es un ex jugador de Málaga y Rayo Vallecano, entre otros tantos equipos, reconoció ser jefe de una red de tráfico internacional dedicada a la compra-venta de drogas. Más conocido como Koke durante su etapa como futbolista, era el encargado de una red que transportaban altas cantidades a otros países europeos. Esto le hizo ser condenado en mayo a seis años de prisión.

El ex futbolista habla de sus primeros meses de condena después de que fuera condenado inicialmente a 16 años de prisión solicitados por el Ministerio Público: «La vida es un poco complicada. Hay que pagar por estupideces. Necesitamos poner fin a esto lo más rápido posible. Vengo de un barrio de Málaga donde todos mis amigos son amigos de la infancia… Tengo contactos por todas partes, ¡pero no soy Pablo Escobar! Cuando escuchas eso de «traficante internacional» te dices: «¿Qué carajo he hecho?».