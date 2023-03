Una joven influencer hace público el acoso de Icardi con un desgarrador testimonio

Candela Lecce se dio a conocer después de que Mauro Icardi desmintiese en su cuenta de Instagram haberla escrito cuando estaba reconciliándoe con Wanda Nara. La joven influencer no tenía previsto desvelar cómo fue su relación con el jugador, pero se sintió señalada con la publicación del argentino y ha concedido su primera entrevista a Juan Etchegoyen, sacando a la luz el supuesto acoso que sufre por parte del delantero del Galatasaray.

«Él me escribía desde octubre del año pasado. Me mandaba mensajes y los borraba. Yo no iba a decir nada, pero me causó mucha indignación cómo salió a hablar de esta chica», dice la modelo. «Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace famoso», escribió Icardi en sus redes también por aquel entonces.

Mensajes y llamadas

«Me causó mucho enojo. Si de esa chica dijo eso, de mí ¿qué va a decir?», añade Candela Lecce antes de detallar cómo era su relación, aunque en ningún momento se conocieron en persona: «La comunicación pasó de Instagram a Whatsapp. De hecho, hubo una llamada de 34 minutos de dos personas que se están conociendo. Creía que éramos dos personas con cierto interés, pero se ve que no». La protagonista asegura que conserva muchos mensajes del futbolista: «Me mandó un mensaje preguntando por qué había decidido hacerlo público. La rabia es que no lo respondí y a la media hora lo borró, me bloqueó y lanzó el comunicado». Poco después le dijo «Cande, me fallaste», justo antes de volver a bloquearla.

«Este domingo fue la gota que rebasó el vaso. Hay un hostigamiento conmigo que no sé si es funcional al show o qué. Me decía frases tipo ‘esto es para los medios, me tenés que entender, ahora estoy en un momento difícil’. Millones de mensajes así, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí. Lo único que quiero es que él se borre de mi vida y no me escriba más. Quiero paz y tranquilidad, esa es mi única manera de decir basta. No puede ser que estas dos personas hagan lo que quieran con mi vida», finaliza.