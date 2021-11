Josh Cavallo se convirtió hace unas semanas en un ejemplo al anunciar públicamente su homosexualidad, lo que le sirvió para, además de recibir una gran número de felicitaciones y mensajes de apoyo por su valentía, liberarse y mostrarse tal y como es. Sin embargo, las aspiraciones deportivas del futbolista australiano pueden verse limitadas por su orientación sexual, algo que le hace temer.

En declaraciones concedidas al podcast Guardian’s Today in Focus, Cavallo reconoció que ha puesto fin a seis años de esconderse por su homosexualidad después del anuncio público realizado el pasado 27 de octubre. «No solo se lo escondía a mis compañeros, también a mi familia. Se lo escondía a mis amigos, a todo mi alrededor, por lo que solo cuando he podido ser yo mismo es cuando he podido estar relajado, sin preocupación ni estrés», aseguró.

«Hay gente que me ha hablado confidencialmente para decirme que estaban en la misma situación, y también son futbolistas profesionales. Y mira, es algo a lo que no puedes apresurarte. Tú quieres ser tú mismo, al final yo no era feliz y ahora mírame, soy el más feliz del mundo», afirmaba el futbolista, orgulloso de haber podido ayudar a mucha gente con su anuncio.

Sin embargo, la disputa del Mundial de 2022 en Qatar limita a Cavallo, quien reconoce tener miedo por las normas de un país donde los actos homosexuales son ilegales. «Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí», reconocía, triste. «Al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional».

Los actos homosexuales están penalizados en Qatar por leyes que incluyen condenas desde un año hasta una década en prisión. Según un estudio de 2019, el país asiático es el segundo más peligroso del mundo para los homosexuales, aunque existen informes de derechos humanos que recogen que no hay evidencias de que ninguna persona gay haya sido ejecutada por su orientación sexual.