El impactante consejo de un ex número 1 del tenis a Carlos Alcaraz: «A veces necesita aburrirse…»

Camina Alcaraz por el sendero de la incertidumbre tras cerrar la peor gira norteamericana de su carrera. De Estados Unidos se marchó eliminado en semifinales de Indian Wells por Draper y primera ronda de Miami por Goffin. Dos golpes al mentón que desembocaron primero en orfandad de títulos en alguno de ambos torneos por primera vez desde 2022 y segundo en un caudaloso río de dudas.

Sobre su estado de forma se ha pronunciado una voz autorizada, la de Andy Roddick, ex número uno del tenis. «Su inconsistencia hace que te identifiques más con él. Le puedes ver dándole vueltas a qué decisiones tomar casi en tiempo real, de forma transparente. A día de hoy, cuando no se siente cómodo y no está jugando bien, su solución es ser aún más agresivo. Eso es complicado», explicó el tenista estadounidense.

Alcaraz se dio de bruces consigo mismo. Contra Draper en semifinales de Indian Wells apenas logró un 38% de primeros servicios, y en Miami, contra Goffin aglutinó 28 errores no forzados con la derecha y 43 en total. Cifras abundantes y de las que también se extrae cierta precipitación en la toma de decisiones. El ansia por cerrar rápido los puntos crecía a medida que la falta precisión se acentuaba durante el partido.

«En el momento en el que sea capaz de estar cómodo jugando intercambios de 10 o 12 golpes, sabiendo que el rival no tiene a dónde ir, porque es muy rápido y genera velocidad desde cualquier sitio… Ahí, probablemente todo sea demasiado aburrido para él. Creo que necesita aburrirse en algunos momentos», argumentó Roddick en su podcast Served.

Alcaraz ya prepara la gira por tierra batida, que la empezará en Montecarlo, donde el cuadro le ha sonreído en cierta manera. Por primera vez en lo que va de año no se enfrentaría a Djokovic hasta una hipotética final del torneo. También lo hace con Zverev, actual número dos del ranking ATP. Exento de primera ronda, el murciano debutará contra el ganador del Fognini-Cerúndolo.

Ya en octavos le esperaría presumiblemente un Aliassime que hasta los pasados Juegos Olímpicos le tenía ganado el head to head a Carlitos. En cuartos de final el díscolo Andrey Rublev y en semifinales se abre el abanico de posibilidades. Desde su verdugo en Indian Wells, Jack Draper, hasta Shelton y Tiafoe pasando por Casper Ruud. En la final, los mencionados Djokovic y Zverev o Tsitsipas.