La imagen de Sinner que hace saltar las alarmas en Madrid

Jannik Sinner ha hecho saltar todas las alarmas con una imagen durante su partido ante Cameron Norrie. El italiano protagonizó un momento al inicio del primer set bastante preocupante. La acumulación de partidos y el cansancio empiezan a hacer mella en el de San Candido. Pese a los problemas, Jannik sacó su partido adelante y se metió en cuartos. Aunque sus declaraciones han sembrado más dudas todavía.

«Todo está bien», decía Sinner, que achacaba esas imágenes al cansancio: «Obviamente, jugué muchos partidos, así que tengo que escuchar un poquito a mi cuerpo, pero creo que en los puntos importantes los dos empezamos a acelerar un poquito. Para mí fue importante, así que para mí esto es una buena noticia». «Mañana veremos cómo va todo, vamos a ver cómo me despierto, pero estoy feliz y son todas situaciones que estoy tratando de ir más allá y luego vemos cómo va», concluyó.

Las palabras de Sinner han suscitado más dudas sobre su estado físico, después de que se le viera andar de una manera un tanto extraña, como si tuviera problemas físicos. Cabe recordar que el italiano ya fue duda para participar en este Mutua Madrid Open, pensando en llegar en las mejores condiciones físicas posibles al Masters 1000 de Roma. Finalmente, el número uno del mundo decidió jugar en la Caja Mágica y ya está en cuartos de final.

👀 ¿Le pasó algo a 𝑱𝒂𝒏𝒏𝒊𝒌 𝑺𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓 al inicio del partido? #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/nNUy0vuQq0 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 28, 2026

Ha igualado así su mejor resultado en la capital española. Los cuartos de final de 2024 son su techo en Madrid, cuando se retiró por culpa de una lesión. Dos años después está de vuelta en el torneo madrileño y repite cuartos de final. Esta vez es el máximo favorito para ganar el torneo. Sin Alcaraz ni Djokovic, Sinner es el principal candidato al título.