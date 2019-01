Cassano, sobre su etapa en el Madrid: “Me merecí que me echaran, no me gustaba entrenar”

Cassano repasó su carrera y la actualidad en una entrevista. El italiano confesó que no le gustaba entrenar

Antonio Cassano habló de su carrera en una entrevista concedida a Sky Italia. El ex jugador de Real Madrid, Milan, Roma o Inter, entre otros, aseguró que jugó “en los equipos más fuertes del mundo”. A pesar de esto, comentó lo siguiente: “No puedo decir que no fui feliz ni afortunado. Sabía que incluso si fallaba habría otro tren esperándome. Como dijo Totti hace algún tiempo, hice el 50% de lo que realmente podía hacer. Hice tantos desastres, no me gustaba entrenar. Si hubiera hecho lo que debía durante 15 años, sería como Messi”.

Sobre su etapa en el Madrid dijo que: “Merecí todo lo que sucedió, no tenía respeto por los entrenadores. Fue correcto que me mandaran fuera del Real Madrid. No me gustaba entrenar”.

El italiano también criticó a Higuaín: “En lugar de venderlo, el Milan debería formar un buen equipo a su alrededor. Si tuviera una varita mágica, le pondría en el Inter en lugar de Icardi, porque es un súper campeón. A Icardi le diría: ‘Si te quieres ir, ciao: ten un buen viaje’. Esto es lo que pienso“.

Por otro lado, dio su punto de vista sobre el racismo que hay en Italia: “Hay cosas que no puedo entender, todos somos iguales. En mi opinión, en Italia el problema existe, tengo la impresión de que realmente somos un país racista”.

Por último, dio su opinión sobre Zaniolo, joven jugador del Roma: “Es un buen chico, es joven. Me gusta porque también tiene personalidad. ¿Será un Pogba? No lo sé, pero me gusta”.