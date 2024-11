De la Fuente: «Estoy orgulloso de ser español y de vivir esta Selección»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Suiza en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. El combinado nacional puso el broche de oro a un 2024 para enmarcar con una victoria que llegó gracias a un gol Bryan Zaragoza de penalti. Antes, marcaron Yeremy Pino y Bryan Gil para terminar venciendo al combinado helvético por 3-2.

De la Fuente habló de lo que más le llenó de orgullo: «Estoy orgulloso de ser español, de tener una afición como está en Tenerife y de vivir esta Selección. También de unos jugadores que son insaciables. Da igual a quién elijas, son un ejemplo de compañerismo y solidaridad. Estoy muy orgulloso de dirigir a esta selección».

«Queríamos terminar este año con una victoria. Creedme, cuando uno se acostumbra a ganar, le cuesta no hacerlo. Estos jugadores se lo merecían», comentó. Sobre los rivales para cuartos de final, mantuvo el discurso: «Es como la Eurocopa. Son rivales muy duros. Nos da igual quién es el rival. Me encantaría jugar la fase final en España. Primero hay que clasificarse, que no va a ser fácil, pero si tuviésemos esa oportunidad me encantaría».

«No hay tiempo. Hay mucho trabajo por hacer. Siempre se puede mejorar. Tenemos que seguir viendo partidos y jugadores. El seguimiento se mantiene. No trabajamos en la mina, disfrutamos, somos felices, por eso este esfuerzo no nos obliga. Los jugadores necesitan la certeza de que les damos todo. Así que hay que trabajar, más todavía», comentó sobre como va a vivir estos meses sin competición, ya que España no juega hasta marzo.

Sobre Pedri, fue claro: «Es de la familia y tiene el cariño de todos. Es importante que reflejemos el detalle de Álvaro Morata, otro gesto de gran persona, con un jugador que quería marcar en un día tan especial. Sabe que aquí se perdonan todos los errores, se juega con confianza y tranquilidad. Su partido ha sido fantástico».

De la Fuente habló del partido de Casadó: «Pongamos en contexto la realidad de este jugador. Lleva partido y medio y juega como un veterano. Ha hecho un partidazo. El comportamiento que tiene es para seguir creciendo. Es otra grandísima noticia para su club y para España».

Sobre las diferencias antes de su llegada, comentó lo siguiente: «Antes también había una gran Selección, pero la diferencia es que ahora ganamos todo. Estoy muy feliz y contento. Tenemos un presente magnífico y un gran futuro gracias a los futbolistas que hay en España. Pongamos en valor a los jugadores españoles, que son los mejores del mundo en mi opinión. No fallan nunca, aunque necesitan confianza».