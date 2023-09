CLASIFICACIÓN EUROCOPA 2024: GEORGIA-ESPAÑA España no está para líos

La selección española no quiere más líos que no estén relacionados con jugar al fútbol. La Federación sabía que esta concentración no iba a ser sencilla. Las réplicas del terremoto que se generó tras la polémica de Luis Rubiales y la selección española femenina después de ganar el Mundial que se celebró en Australia y Nueva Zelanda llegaron al vestuario de Luis de la Fuente. Dos comunicados, uno del seleccionador y otro de los jugadores, dieron el pistoletazo de salida a una concentración complicada donde el grupo tiene claro que lo más importante es sacar los seis puntos que están en juego.

Por ello, tras el comunicado que los jugadores leyeron antes del primer entrenamiento que se celebró con público en Las Rozas, lo siguiente fue centrarse en lo importante. El departamento de comunicación de la Federación Española mantuvo normalidad, aunque nada ha sido como siempre, con comparecencia de prensa de jugadores -Azpilicueta y Carvajal- y con entrevistas individualizadas. Los jugadores intentaron responder a las preguntas sobre lo sucedido con el mayor cuidado posible para evitar incendios, apoyándose siempre en el comunicado que elaboraron los 24 futbolistas.

Tras dejar Las Rozas y alejarse un poco del foco, España ha dado un paso más en su estrategia de intentar evitar cualquier lío para centrarse en lo deportivo. Luis de la Fuente no respondió a ninguna pregunta que no fuera del partido en Georgia. Y cuando la prensa se la formuló, el seleccionador prefirió contestar con algo relacionado con el encuentro que medirá al combinado nacional contra Georgia.

Lo que vendrá después, permitirá a la selección española seguir con su estrategia de no tener que hablar salvo en las comparecencias oficiales. Después del partido contra Georgia y antes y después en el duelo frente a Chipre. Y en estos escenarios, España tiene claro que sólo hablará de lo deportivo. No tendrá cabida nada más. Lo importante es ganar para seguir acercándose a la Eurocopa.