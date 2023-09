No jugará ante Corea pero sí contra España Djokovic desafía a España: viaja sin descanso a Valencia y jugará la Copa Davis

Novak Djokovic tiene 36 años y acaba de ganar de forma brillante un US Open 2023 que le destaca en lo más alto de la historia del tenis, pero su ambición no tiene límite y le llevará, sin descanso, a disputar la Copa Davis en Valencia. El tenista serbio, al contrario de lo que pudiera presuponerse, confirmó su presencia en la fase de grupos y llegará a la capital del Turia para medirse con España, en una eliminatoria que se disputará el viernes 15 de septiembre.

Después de la renuncia de Carlos Alcaraz, se esperaba que Djokovic hiciera lo mismo después de conquistar el US Open y llevar cerca de un mes compitiendo lejos de casa. El serbio había ganado el Masters 1000 de Cincinnati antes de imponerse en Nueva York en la gran final ante Daniil Medvedev, pero su físico aún tiene tiempo para una parada más, que será en Valencia y con un calendario personalizado para que España sea su gran rival de la semana.

Djokovic no estará en el duelo inaugural del Grupo C, que enfrenta a Serbia y Corea del Sur, como parece lógico después de que tenga que viajar desde Nueva York, donde este lunes aún tiene actos conmemorativos de su 24º título de Grand Slam, conquistado horas antes. Su viaje a Valencia apunta a darse el martes, y tras un breve descanso se pondrá a punto miércoles por la tarde y jueves antes de liderar a su país en el duelo ante España, donde no estará Carlos Alcaraz.

El plan que realizará Djokovic será muy similar al seguido por parte de Carlos Alcaraz en la misma fase de grupos de la Copa Davis 2022. El tenista murciano también llegó a Valencia después de ganar el US Open y, aunque n compitió en la primera eliminatoria, acabó disputando las dos siguientes, colaborando con una derrota y una victoria a la clasificación de España a la Fase Final, que tanto en 2022 como en la presente edición se celebra en Málaga en noviembre.

Djokovic limita las opciones de España

La presencia de Djokovic es sin duda una gran noticia para la organización, que había perdido días antes el reclamo que supone Carlos Alcaraz para cualquier competición de tenis, sobre todo en España. No habrá Alcaraz-Djokovic pero sí un enfrentamiento de Novak liderando a Serbia ante un equipo español que presenta un quinteto formado por Roberto Bautista, Albert Ramos, Bernabé Zapata, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich, quien será el número uno y, por tanto, al que le toque medirse de manera directa al flamante campeón del US Open, el viernes 15 de septiembre a partir de las 18:00 horas.