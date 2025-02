El desagradable episodio antiespañol que vivió el Getafe en Gerona

El presidente del Getafe, Ángel Torres, vivió un desagradable episodio antiespañol el pasado viernes en Gerona en el palco de Montilivi en el partido que los madrileños vencieron por 1-2. «Tengo mucha paciencia. En los palcos no me muevo, no me meto con nadie, pero en Girona tuvimos todos los problemas del mundo», aseguro el mandatario getafense.

«Hubo una persona a la que fui a darle la mano para desearle suerte y me dice que a los españoles no los saludaba. Luego pasaron otras cosas, pero es más grave lo que me hizo el tiparraco este», denunció Ángel Torres este martes en una gala organizada por la Federación de Peñas del Getafe celebró este martes donde el presidente repasó varios temas de la actualidad deportiva.

Asimismo, Ángel Torres también afirmó que con más dinero su gestión sería mucho mejor. «Si tuviera los presupuestos de Madrid o Barcelona, ganaría la Champions todo los años». El dirigente azulón también fue preguntado sobre el futuro de José Bordalás en el banquillo: «Tiene una edad que se merece entrenar en un equipo que sea de Europa. Si es de Champions, mejor».

«Le han dado el premio a mejor entrenador y en febrero se lo va a volver a llevar. Este año hemos tenido una plantilla menos compensada y ahí están los resultados. Somos el segundo equipo de LaLiga con menos goles recibidos. Son números de los profesionales. La prensa ha sido injusta con él. Han sido muy injustos y ha callado bocas», agregó Ángel Torres sobre su técnico.

Por último, el mandatario azulón también habló sobre las obras del Coliseum que parece que tienen fecha de inicio. «Vamos a adjudicar si mañana se cierra todo el contrato e iniciamos las obras. El 25 de mayo terminamos la liga y a partir de ahí en 27 meses. Una de las últimas fases saldremos fuera de Getafe, va a depender de cómo vaya el equipo. Hay que tener cuidado. 27 meses de obra y jugando no es fácil», señaló.

«Estamos haciendo las cosas con tranquilidad. Como tarde el martes lo firmamos y a planificar y a empezar a derribar por fases y espero que a la gente le guste el proyecto. Los niños no van a ver otro campo mejor. Es precioso, moderno. El Bernabéu en pequeño», indicó el dirigente.