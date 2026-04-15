Cuándo es la final del Trofeo Conde de Godó: qué día es y a qué hora empieza

El Trofeo Conde de Godó sigue su curso y entra en una fase decisiva donde, lamentablemente, no estará Carlos Alcaraz, que en las últimas horas ha decidido retirarse del torneo tras sufrir en su debut ante Otto Virtanen una lesión en su muñeca derecha, tal y como confirmó el propio español en una rueda de prensa convocada durante este miércoles 15 de abril.

«Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez, porque ya lo he hecho previamente. Es para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Sentí que me venció la muñeca en un resto durante el partido. Después de las pruebas, hemos visto que es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro. Con mucha tristeza, tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo, con los doctores y el fisio, y estar o intentar estar lo más sano lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro. Espero que me podáis ver en una pista lo antes posible», destacó el número dos del mundo.

Carlos Alcaraz anuncia que es baja del #BCNOpenBS, después de hacerse una prueba en la muñeca derecha esta mañana. ¡Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte de nuevo en la pista haciéndonos disfrutar con tu tenis! —•—

Carlos Alcaraz has announced his withdrawal… pic.twitter.com/Zz6QYIsBzX — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 15, 2026

Cuándo se juega la final del Trofeo Conde de Godó

A partir de ahí, el torneo se queda sin uno de sus máximos representantes y favoritos para aspirar al título, donde tendrá que esperar un año más, al igual que sucedió el pasado año, para volver a levantar el trofeo en las legendarias instalaciones de Barcelona, que serán testigos de un nuevo campeón en su arcilla, pues Holger Rune, campeón en 2025, tampoco podrá revalidar el título por su grave lesión de rodilla que sufrió hace unos meses. El partido por el título se disputará este próximo domingo 19 de abril.

¡𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 💪 🇪🇸 Rafael Jódar se impone a Ugo Carabelli en segunda ronda por 6-3, 6-3. #BCNOpenBS pic.twitter.com/EPxEzCxhWx — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 15, 2026

A qué hora empieza la final del Trofeo Conde de Godó

La final del Open Conde de Godó 2026, que se disputará el día 19, tal y como ya habíamos expresado líneas atrás, arrancará no antes de las 16:00 horas. En dicho escenario, se decantará un nuevo campeón del ATP 500, que además se embolsará una cantidad de 546.400 euros, mientras que el subcampeón ingresará aproximadamente la mitad del premio, unos 291.450 euros.

Campeón: 546.400€

Finalista: 291.450€

Semifinalista: 151.150€

Cuartofinalista: 78.950€

2ª Ronda: 41.590€

1ª Ronda: 22.770€

Dónde ver por TV el Trofeo Conde de Godó

El Open de Godó al completo se podrá disfrutar a través de las cámaras de Movistar Plus+, RTVE y sus diferentes aplicaciones disponibles, que nos ofrecerán todos los detalles acerca del interesantísimo torneo en las instalaciones catalanas. Por otro lado, en la web de OkDiario también podrás seguir minuto a minuto todo lo relacionado al torneo, con los mejores comentarios, imágenes, vídeos y detalles más destacados.