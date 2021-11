La voz de José Ramón de la Morena no suena ya todas las noches, pero de vez en cuando se pasa por alguna de ellas, como ha ocurrido ahora con la Cadena Ser, donde trabajó durante buena parte de su carrera. Un De la Morena al que la vida le ha cambiado radicalmente en los últimos meses a raíz de esa retirada de las ondas y que no duda en expresar lo feliz que es personalmente en estos momentos con su nueva mujer, con la que ya se ha casado, y su bebé en común.

El periodista tenía claro que debía “recuperar momentos perdidos” tras más de cuarenta años de profesión, y lo ha conseguido: “No lo echo de menos, me siento sorprendentemente bien. Me he desenganchado. Me he desintoxicado. Me sigue gustando tanto como siempre, pero necesitaba desengancharme un poco. El fútbol lo vivía con un interés casi drogadicto y yo lo veía pensando en los oyentes. Era tal ensaladilla rusa de ideas que apenas disfrutaba el fútbol. Ahora esa presión se me ha quitado”.

Su guerra con García

El que fuera presentador de El Larguero y El Transistor también se sinceró sobre su guerra con José María García. “Intenté ser buena persona con todas mis fuerzas y no lo conseguí siempre. Siempre no fui buena persona. Recuerdo que cuando empecé con El Larguero, Tomás Martín Blanco me dijo ‘vas a empezar con esto, pero no quiero ni una pelea con García’. Y yo le dije: ‘mientras él no me toque, no se preocupe que no habrá ninguna pelea con él”.

“Ahora hay mucha gente que me dice que tenía cojones, aunque muchas veces era osadía. No puedo presumir de ser el más valiente que nadie, ni mucho menos. En esos momentos actuaba con osadía y con limpieza porque quería ser honesto. ¿Galdón (director de la Ser)?Me dijo todos los disparates que había dicho el día anterior de García. Efectivamente, me largó”, añade De la Morena.