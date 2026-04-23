Los ‘clásicos’ no se juegan, se pelean: velada ‘Batalla de Gladiadores II’ de Juan Martos en Castellbell i el Vilar

El Polideportivo de Castellbell i el Vilar (Barcelona) acogerá el próximo sábado 13 de junio la velada de deportes de contacto ‘Batalla de Gladiadores II’. Organizada por todo un referente de los deportes de contacto y las artes marciales en nuestro país, como es Juan ‘La Avispa’ Martos —con casi 25 años de carrera profesional, ha conquistado dos títulos mundiales WKA y seis campeonatos de España en kickboxing, K1 y muay thai—, ‘Batalla de Gladiadores II’ albergará un total de 20 combates en las modalidades de K1, muay thai y boxeo sucio, además de poner en juego nada menos que diez cinturones: uno mundial WKA, un europeo, cinco profesionales de España y tres juniors amateur.

El combate estelar de la noche enfrentará a Vicente García (Striking Center BCN) contra Omar ‘El Visir’ Bourba (Vallekas Boxing, de Manuel García Barrio), con el cinturón mundial de K1, versión WKA, en juego, dentro del peso superligero. Será el plato fuerte de la noche de una velada cuyo combate coestelar medirá al madrileño Asier Martínez (Academia Mario Padilla) contra el barcelonés Alex López (Imperia), con el cinturón europeo de K1 de la WKA en juego, dentro del peso de 63 kilos.

Juan Martos, natural de Castellbell i el Vilar, ha residido durante muchos años en Madrid, donde ha ganado títulos mundiales de K1. Reconocido seguidor del Real Madrid, ‘La Avispa’ no ha dudado en establecer un paralelismo entre los clásicos de fútbol (entre madridistas y el Barça) y su velada ‘Batalla de Gladiadores II’, pues en el cuadrilátero se juntarán luchadores de Madrid y Barcelona, con la diferencia de que «mientras en el fútbol se juega, en los deportes de contacto y las artes marciales se lucha». «En una pelea de K1 no se juega», apunta.

Asimismo, Martos da las gracias a la World Kickboxing & Karate Association (WKA) y en especial a su presidente en España, Antonio Ricobaldi, por ser la encargada de homologar su evento. Cabe recordar en este sentido que la WKA es la federación de deportes de contacto más antigua del mundo (desde 1976), por la que han pasado luchadores de la talla de Jean Claude van Damme, Chuck Norris, Conor McGregor, Benny Urquídez, Ramon Dekkers o Rob Kaman, entre otros.

Asimismo, cabe recordar que hace apenas unas semanas la WKA trajo los primeros ‘tryouts’ (pruebas de selección) de Bare Knuckle Fight Company (BKFC) —la compañía cuyo copropietario es la leyenda irlandesa de las MMA, Conor McGregor— a nuestro país, en un evento que se celebró en The Black Panther Gym en Madrid y en el que participaron más de 60 boxeadores.

Juan Martos también tiene palabras especiales hacia el alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, y hacia la concejala de Deportes, Carla Lluís Serra, por haberse «volcado de forma notable con mi evento, como ya hizo el año pasado en la primera edición». «De hecho, creo que el de Castellbell i el Vilar es uno de los ayuntamientos que más se están volcando con el deporte base y promocionando los deportes de contacto, no solo en Cataluña, sino en toda España», ha apuntado Martos, que ha recordado que estas disciplinas «están totalmente en auge y ahora mismo suponen el segundo deporte de nuestro país».