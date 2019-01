Klopp no se plantea que Coutinho pueda regresar al Liverpool. El brasileño no tiene el protagonismo deseado en el Barcelona

Philippe Coutinho no atraviesa su mejor momento en el Barcelona. El brasileño no tiene el protagonismo deseado. Por ello, en los últimos días los rumores sobre una posible vuelta al Liverpool se han desatado, aunque ha sido el propio Jurgen Klopp el que se ha encargado de acabar con ellos.

En rueda de prensa, el entrenador del Liverpool aseguró que no quiere “hablar de eso. Es una transferencia poco probable. No quiero decir nada porque si lo hago crecerán las especulaciones. Coutinho está en Barcelona y todo está bien”. De esta forma, el preparador alemán cierra la puerta al jugador brasileño.

El rendimiento de Coutinho como jugador del Barça no ha sido malo en este tiempo, pero lo cierto es que no termina de convertirse en un jugador fijo en el once azulgrana. Su calidad es innegable, pero lo cierto es que esta temporada no está mostrando su mejor nivel. No está a la altura de lo que se le exige y no es indiscutible para Valverde. Incluso ha visto como Dembélé, Arthur o Vidal le han ganado la partida en los últimos meses.