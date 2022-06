El Atlético le aguanta el farol a la Juventus por Morata

El Atlético se mantiene muy firme con la Juventus: o los 35 millones de euros de la opción de compra de Álvaro Morata o nada. La única alternativa pasa, tal y como adelantó OKDIARIO, por una tercera cesión a 10 millones de euros, como las dos anteriores, pero para que eso suceda es condición indispensable que el jugador renueve su contrato con los rojiblancos por dos años más, algo que de momento no ha sucedido ni tiene visos de que vaya a producirse en el corto plazo.

En el Metropolitano están convencidos de que los italianos tienen dinero suficiente para afrontar la compra de Morata y no se van a bajar del burro. No sólo eso, sino que están buscando alternativas que les garanticen el mínimo de 35 millones de euros que se pide por el internacional español. El único problema es que el delantero quiere volver a la Juventus y no va a dar facilidades para ir a otro club, sobre todo si es inglés, porque su experiencia en la Premier fue muy mala y no quiere repetirla.

De momento Álvaro Morata está convocado para comenzar la pretemporada con el Atlético de Madrid y a partir de ahí se verá. Tanto su futuro como el de Saúl están en el aire porque sus salarios condicionan sobremanera el límite salarial. De hecho, si el equipo debe asumir los contratos de los dos jugadores no sólo no podrá llevar a cabo refuerzos de nivel, sino que además se verá obligado a aligerar su plantilla.

Simeone no cuenta con Morata como titular porque planea que su 9 de referencia sea el portugués Joao. En ese escenario, el suplente del menino sería el brasileño Cunha, que esta próxima temporada debe dar un paso hacia adelante. La idea del club es traspasar a Morata e invertir los 35 millones de euros en mejorar la plantilla en otras demarcaciones, pero de momento la cuerda con la Juventus está muy tensa y no parece que vaya a destensarse, al menos de momento.