Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 17 de hoy martes, 8 de septiembre

Es la Vuelta de Matthew Brennan. El ciclista del equipo Visma ha conseguido su ¡quinta victoria! en la presente edición de La Vuelta Ciclista a España tras vencer al sprint en Sevilla. El corredor británico alzó los brazos por quinta vez en esta carrera, en este caso superando en el sprint a Jordi Meeus y Magnus Cort Nielsen. Por su parte, Enric Mas sigue líder de la clasificación general a falta de cuatro etapas.

Clasificación de la etapa 17 de La Vuelta Ciclista a España

Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026