Vuelta a España 2026: etapa 17

Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 17 de hoy martes, 8 de septiembre

Enric Mas sigue líder de La Vuelta cuando sólo quedan cuatro etapas para su final

Otra victoria de etapa, la quinta ya, para el británico Matthew Brennan

Enric Mas
Enric Mas. (EFE)
Daniel Calle
  • Daniel Calle
  • Madrigal de la Vera (Cáceres, 1993). Coordinador de la sección de deportes. Antes en El Mundo, El Español y El Debate. Una década informando sobre la actualidad deportiva.

Es la Vuelta de Matthew Brennan. El ciclista del equipo Visma ha conseguido su ¡quinta victoria! en la presente edición de La Vuelta Ciclista a España tras vencer al sprint en Sevilla. El corredor británico alzó los brazos por quinta vez en esta carrera, en este caso superando en el sprint a Jordi Meeus y Magnus Cort Nielsen. Por su parte, Enric Mas sigue líder de la clasificación general a falta de cuatro etapas.

Clasificación de la etapa 17 de La Vuelta Ciclista a España

Clasificación de etapa.

Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026

Clasificación general.

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