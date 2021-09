Lucía Rivera echa más leña al fuego. Ya había rumores de una posible relación entre la joven modelo y Willy Hernangómez, y ahora la influencer ha alimentado ese runrún todavía más publicando una foto de ambos en tono cariñoso, un selfie que está dando mucho que hablar. La joven, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, no esconde que tiene muy buena sintonía con el pívot de los New Orleans Pelicans de la NBA, y todo apunta a que ambos pueden estar iniciando algo bonito.

«Reencuentros», escribió Lucía Rivera junto a un corazón y la foto con el jugador de baloncesto. No sería el primer deportista con el que la maniquí comparte algo más que amistad, pues fue pareja de Marc Márquez durante aproximadamente un año y medio. «La vida sigue, o eso dicen, como si insinuaran que en algún momento se hubiera parado», escribió la modelo en su momento tras eliminar todas sus fotos con el piloto de MotoGP.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia (@luciariveraromero)

En la foto se les ve muy juntos y sonrientes compartiendo una cena o unas copas. No se trata de una confirmación oficial, porque pueden ser amigos, pero los rumores de que entre ellos hay algo más que una simple amistad cada vez son mayores, sobre todo también tras conocerse la ruptura entre Willy Hernangómez y la tiktoker Lola Lolita hace un tiempo.

Por su parte, Lucía Rivera se hizo todavía más conocida en nuestro país tras su noviazgo con Marc Márquez, que acabó hace aproximadamente un año y medio. Sin embargo, la modelo no ha tenido malas palabras hacia el piloto catalán. De hecho, hace unos meses cuando se le preguntó por la posible relación entre Márquez y María Pedraza, respondió esto: “Ojalá estuvieran juntos. Estaría genial. Es una chica muy guapa y yo me alegro. ¿Mi relación con él? Eso no lo voy a decir, yo no hablo de mi vida privada».