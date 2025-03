Alonso y su nuevo Aston Martin no empiezan con buen pie la nueva temporada

Hace unas semanas Aston Martin presentaba su nuevo monoplaza, el nuevo AMR25, con el que se pretende devolver a Fernando Alonso y a Lance Stroll a lo alto del podio, algo que necesitan ambos pilotos después de una pasada temporada que resultó catastrófica. Sin embargo, tras una pretemporada llena de contratiempos en el Circuito de Sakhir, se han despertado más incógnitas que certezas sobre la temporada 2025. Los test de invierno dejaron muchas dudas sobre el rendimiento del nuevo AMR25, un monoplaza que no ha brillado ni en kilometraje ni en tiempos y que, además, ha sufrido una preparación accidentada debido a imprevistos físicos en ambos pilotos.

Si algo es seguro es que el equipo británico no tuvo una preparación convencional: Lance Stroll, afectado de indisposiciones, tuvo que ceder su asiento a Fernando Alonso en algunas sesiones. Unos cambios en tan poco tiempo restaron tiempo que restaron rodaje al AMR25, un factor que se suma a la falta de simulaciones de clasificación y carrera durante las pruebas. A ello hay que añadir que lo que nos han desvelado las cámaras on-board del monoplaza es un comportamiento que no parece del todo estable.

El AMR25 muestra un acusado subviraje y requiere constantes correcciones por parte de los pilotos. Alonso no se ha mostrado alarmado, aunque tampoco es excesivamente optimista. “Ha sido un invierno muy corto para mí. Es el único deporte en el que antes de un Mundial solo tienes día y medio de entrenamiento. Ningún otro deporte hace eso. Estamos contentos por lo que consigue la F1 y olvidamos una preparación mínima antes de la temporada. Es lo mismo para todos, sí, y el coche no es nuevo y no tenemos que probar muchas cosas aparte de cambios de ‘set-up’. Yo no necesito más vueltas, pero con los rookies es diferente”, declaró el piloto asturiano, quien se muestra “relativamente contento”.

A pesar de la falta de rodaje, Alonso ve aspectos positivos en el nuevo coche. «Los datos y la correlación parecen buenas y hay un paso adelante respecto al coche de 2024. Pero también hay cosas negativas que tenemos que mejorar durante la temporada”.

GP de Australia 2025: Sensaciones y Pronósticos

Un Gran Premio que suponía la prueba de oro ante todo lo escasamente testado en el test de pretemporada. Sin embargo, las adversas condiciones y el accidentado fin de semana dejaron poco que ver en limpio después de clasificatoria y carrera. Lando Norris, piloto de McLaren, se alzó con la victoria, seguido por Max Verstappen de Red Bull y George Russell de Mercedes.

La carrera, caracterizada por lluvia intermitente y varios accidentes, demostró un panorama con el que el español tendrá que luchar a lo largo de la temporada. Pese a ello las apuestas en la Fórmula 1 de este año, ven con ojos optimistas el rendimiento de Fernando Alonso, quien durante el fin de semana en Melbourne no pudo más que accidentar el coche, tanto en la ronda de clasificación con un error en la curva 10, dañando el suelo de su AMR25 y relegándolo a la 12ª posición en la parrilla de salida, como en carrera con un accidente en la curva 34 al intentar adelantar a Pierre Gasly.

El piloto español declaró que no entendió completamente lo sucedido, mencionando que de repente se encontró sobre «un montón de grava» entre la pista y el piano de la curva 6, lo que provocó su salida de pista y posterior abandono en carrera.

A pesar de este inicio complicado, piloto y aficionados mantienen la esperanza de mejorar en las próximas carreras. El equipo ha trabajado intensamente en el desarrollo del AMR25, y aunque los resultados en Australia no fueron los esperados, confían en que las actualizaciones previstas y una mejor comprensión del monoplaza les permitirán ser más competitivos en las siguientes citas del calendario.

La temporada es larga y el equipo británico cuenta con la experiencia y el talento necesarios para revertir esta situación inicial. La próxima carrera en China será una oportunidad para demostrar el verdadero potencial del AMR25 y recuperar terreno en el campeonato.