Alineación del PSG contra el Barcelona: Achraf vuelve al once

La alineación del PSG contra el Barcelona contará de nuevo con Achraf Hakimi. El lateral diestro marroquí se perdió la ida de estos cuartos de final por sanción, pero una vez cumplido el ciclo regresará al once de Luis Enrique y donde formará un gran dúo con Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé volverá a liderar al equipo con el objetivo de remontar y pasar a semifinales.

En la portería estará Gianluigi Donnarumma. El portero italiano fue uno de los señalados en el partido de ida tras sus dos errores en dos de los goles del Barcelona. En el primer gol de Raphinha, el ex del Milan falló en la salida de un centro lateral, lo que provocó el primer tanto del brasileño. También estuvo errático en el de Christensen, en el gol que le dio la victoria al conjunto azulgrana. Pero la confianza de Luis Enrique en él es ciega y tratará de mostrar la versión de la Eurocopa de 2021 para frenar en seco a los delanteros culés.

En la defensa se presenta la gran novedad para la alineación del PSG. Achraf, como comentamos, volverá a ser de la partida en el lateral diestro con el objetivo de frenar a Raphinha y que no repita lo que hizo en París la semana pasada. En el otro costado estará Nuno Mendes. El centro de la zaga estará formado por Lucas Hernández y Marquinhos, que jugó en la posición de Hakimi en la ida.

El centro del campo aparecerá también Zaire-Emery. El jovencísimo futbolista francés fue suplente en la ida pese a ser uno de los jugadores que mejores prestaciones está mostrando esta temporada. Esta vez, Luis Enrique le dará la titularidad junto a Vitinha y Fabián Ruiz para frenar el tridente del Barcelona, formado por Pedri, De Jong y Gündogan. Será una batalla futbolística.

Mbappé lidera el ataque

Mbappé es la gran amenaza del Paris Saint-Germain. El delantero francés quiere sacarse la espina clavada de la ida, donde no logró crear ningún tipo de peligro a la defensa del Barcelona. Kylian no quiere que sea su último partido en la Champions League con la camiseta del PSG y todo depende de él mismo. Si está acertado, el equipo de Luis Enrique tiene mucho que ganar. Si está desconectado como la ida, el Barcelona tiene muchas opciones de pasar de ronda.

El ’10’ del PSG estará acompañado por Ousmane Dembélé y por Gonçalo Ramos. El ex del Barcelona regresa a la que fue su casa durante seis años. Un periplo que estuvo marcado por las lesiones y por los problemas extradeportivos. Ahora ha encontrado su lugar en la capital de su país, pero recibirá una sonora pitada y una acalorada bienvenida por el gol celebrado en la ida en el Parque de los Príncipes.

Marco Asensio fue titular en la ida, pero fue sustituido en el descanso. El ex del Real Madrid no tuvo una buena actuación y Luis Enrique tomó la decisión de dejarle en el vestuario. Su puesto estará ocupado por Gonçalo Ramos, aunque no se descarta que Barcola actúe también en esa posición de falso nueve.

Posible alineación del PSG contra el Barcelona

El PSG podría salir con Donnaruma; Nuno Mendes, Marquinhos, Lucas Hernández, Hakimi; Vitinha, Zaire-Emery, Fabián; Dembélé, Ramos, Mbappé.