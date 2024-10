El Six Kings Slam, el artificial torneo en Riad, embaucado de hologramas y, especialmente, millones de euros, fue el pincel que terminó de dibujar un cambio generacional que lleva dos años barruntándose. Alcaraz y Sinner en la final tras haber dejado en liza a Nadal y Djokovic respectivamente, históricos dominadores de la raqueta.

Los duelos del transalpino y el murciano presentan candidatura a heredar el peso de los del balear y el balcánico. El último, en Arabia, se lo llevó un Sinner que este año cerrará su mejor temporada con la consecución de ocho título -si se cuenta el Six Kings Slam-. Entre ellos destacan dos Grand Slams, Open de Australia y US Open, y otros dos Masters 1.000, en Miami y Cincinnati.

Su último triunfo se produjo en el Six Kings Slam, un torneo cuyas luces se centraron en el montante económico que entregaba, el más alto de todo el circuito ATP. La cantidad ascendió hasta los 1,5 millones de dólares, traducido en 1,3 millones de euros.

«Si digo que fui sólo a divertirme, para jugar al tenis sin prestar atención al dinero, estaría mintiendo. Todo el mundo trabaja también por dinero. Así es la vida. Me encanta jugar a tenis y la mayor parte del tiempo no pienso en el dinero. Juego por amor al tenis, para divertirme. Pero seamos realistas, también se juega para ganar dinero. Este torneo tenía el premio más alto», reflexiona el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz y el Balón de Oro

El Balón de Oro llega al tenis. El reloj descuenta las horas para bañar en oro al mejor futbolista de la temporada 2023/2024. El Balón de Oro camina entre la incertidumbre y la rumorología. En un principio, Vinicius Junior aglutinaba el mayor números de papeletas para levantar el galardón. La decisión no era oficial, pero prácticamente oficioso.

El guion comenzó a virar el día previo a la entrega y el rumbo se modificó por completo en las horas previas a la gala. Tras un giro de 180 grados, Rodri Hernández, jugador del Manchester City, se postula como principal candidato a alzar el trofeo. Recibirá así, 64 años después, el testigo de Luis Suárez, único futbolista español que ha conquistado el Balón de Oro.

«Había visto que Vinicius era el favorito y ahora parece que es Rodri. Los dos lo merecen por el gran año que han hecho. Me llevo muy bien con los dos y estaré muy contento gane quien gane», asegura Alcaraz. Precisamente la capital francesa es su próximo destino para competir en el Masters 1.000 de Bercy.

«No he hecho un buen tenis aquí, llegaba ya cansado y no entendía que la temporada no se acababa en septiembre. Ahora lo afronto de otra manera. Sé lo que tengo que hacer. Creo que tengo todo lo necesario para llegar más lejos que el año pasado, que no es difícil. Le tengo mucho cariño a París, por lo que he vivido este año, pero también los anteriores», detalla el murciano.