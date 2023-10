Alcaraz pisa el acelerador ante Ruud y se mete en semifinales de Pekín

Carlos Alcaraz sigue encontrando en el ATP 500 de Pekín un territorio propicio para desplegar su mejor tenis. El tenista español, que se enfrentaba a su primer top-10 en el cuadro, superó, sin apenas dificultades más allá del inicio, a un Casper Ruud que pagó el cansancio de compromisos anteriores y claudicó ante un gran Alcaraz en dos sets (6-4, 6-2) y una hora y 45 minutos de partido. Carlos ya está en semifinales y se queda a dos pasos de un nuevo título en un debut que está siendo triunfal en China.

El trayecto de Alcaraz y Ruud en el ATP 500 de Pekín no había sido el mismo, con muchas más turbulencias por parte de un tenista noruego que, igual que en el resto del año 2023, no encuentra las sensaciones apropiadas para mantenerse entre los mejores del ranking. Casper no cuenta con la solidez ni con la confianza del año pasado y esto, en duelos de máximo calado como el vivido este lunes ante Carlos Alcaraz, marca la diferencia en su contra.

El head to head en partido oficial entre ambos contendientes, con un 3-0 favorable a Alcaraz, también demostraba un favoritismo que ya de por sí había quedado claro en términos de ranking y resultados previos. Carlos, con una potencia en sus golpeos de fondo por encima de la media, tenía en Ruud un rival propicio, en pista dura y en un momento buenísimo al resto. Casper estaba obligado a jugar su mejor tenis para tener opciones de victoria.

El retraso en el inicio del partido, colocado sorprendentemente en la segunda pista en importancia por parte de la organización, podía favorecer algo al descanso de un Ruud que al día anterior se había ido a las tres horas de juego para tumbar a Etcheverry, pero Alcaraz, siempre determinante y, como se vio ante Hanfmann y Musetti, fresco y acertado en sus tiros, tampoco perdía nada por un atraso que llevó a la tarde noche el inicio del juego.

Para compensar la moderada espera, Alcaraz y Ruud nos brindaron un primer juego, con el noruego al saque, con decenas de alternancias y que, tras casi un cuarto de hora, cayó del lado de Casper. Esta situación, con el deseado break de inicio tan cerca, perturbó a Carlitos, quien bajó el nivel y cedía su saque para provocar el 3-0 inicial y sorpresivo de su contrincante.

Ruud había dado la primera sorpresa, pero no lo haría más con Alcaraz, si no que pasaría, de inmediato, a estar a merced de Carlos. Excelso en el contraataque y certero con su combinación de saque y derecha, el jugador de El Palmar le daría la vuelta a la situación y no de cualquier forma. Del 0-3 inicial pasaríamos en un abrir y cerrar de ojos a un 5-3 que provocó el alucine del público chino, que disfruta por primera vez en su vida en directo de las diabluras del número dos del mundo y lo hace con veneración y constantes ovaciones. El parcial no acabaría en rosco, pero sí en un 6-4 que dejaba la mitad del trabajo hecho para Carlos Alcaraz.

Alcaraz, directo a semifinales

Evitar el susto del primer set era clave para poder cerrar el partido sin sobresaltos y aunque se complicó en el juego inaugural al servicio, el segundo set raería consigo un break tempranero de Carlos Alcaraz, muy trabajado, pero suficiente para ir construyendo con viento a favor el resto de la manga. Ruud por momentos no se explicaba cómo iba abajo en el luminoso, pero la respuesta era de Alcaraz y tenía como clave la inmensa calidad y variedad de su juego. Te puede dañar con el drive, haciendo fijos de revés, con la volea y, por supuesto, desde la defensa.

A first Semi-Final in China 👏@carlosalcaraz is through to the #ChinaOpen Semi-Final with a 6-4 6-2 win over Ruud! pic.twitter.com/uSW6UZvAH0 — Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2023

Un segundo break esperaba a Alcaraz para ajusticiar a Casper Ruud y poner los dos pies en unas semifinales de Pekín que le recibirán como gran favorito al triunfo. Se lo ha ganado con tres triunfos por la vía rápida, ante rivales cada vez superiores y cada vez con menos dudas. Carlos Alcaraz ha encontrado su mejor juego y quiere conquistar China.