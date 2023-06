Alcaraz, el huracán que arrasa a sus rivales desde el primer minuto

La andadura de Carlos Alcaraz continúa y ya arriba a la segunda semana en Roland Garros. El tenista español dio un golpe encima de la mesa el pasado viernes, en sesión nocturna, con una victoria sin paliativos ante el canadiense Denis Shapovalov, quien no pudo competir de tú a tú con un jugador que sigue una estrategia llamativa fuera de la pista, al no entrenar en los días de descanso, y otra, con la contundencia por bandera, sobre el tapete de París. Alcaraz se ha confirmado como una apisonadora en los inicios de partido y ante Lorenzo Musetti tiene una nueva oportunidad, la cuarta, de demostrar que es una de las claves de su éxito.

Si bien ante Flavio Cobolli y Taro Daniel se podía poner en duda la categoría de los rivales de Carlitos, con ambos fuera del top-100 en la actualidad, frente a Denis Shapovalov, ex top 10 y actualmente en el puesto 32 del ranking ATP, la cosa se complicaba hasta ejercer de elemento confirmatorio del poderío de Alcaraz en los inicios de partido. El primer set no sólo es denominador común de un triunfo parcial del de El Palmar, si no que también implica una paliza por parte del número uno del mundo sea quien sea el rival.

Todo comenzó ante Cobolli, en un encuentro de estreno en el que podía llegar a especularse con ciertos nervios por parte de Alcaraz, quien además se medía a un contrincante más rodado debido a su paso por la fase previa, en la que ganó tres partidos. Sin embargo, Carlitos salió en ‘modo final’ y aplastó al joven italiano, endosándole un 6-0 en un primer set que sirvió como despegue para una victoria cómoda, en tres sets.

Ante Taro Daniel, lo más relevante del encuentro y del resultado fue que el japonés, número 112 del mundo, le birló un set al líder del ranking. Fue el segundo, en el que Alcaraz se relajó y permitió un susto que no pasaría a mayores, ya que, en parte, en el primer parcial, Carlos había puesto la primera piedra para su pase a tercera ronda merced a otra puesta a punto maravillosa, domando al viento y a Daniel hasta colocar un inapelable 6-1 en el luminoso.

El mismo resultado lo repetiría Alcaraz frente a Shapovalov, ya en tercera ronda, en un partido en el que podían esperarse complicaciones para el murciano, pero que, salvó en el segundo, cuando debió remontar un break en contra –lo hizo con una reacción de campeón– no pasó ningún apuro en un duelo ya de máxima élite. El 6-1 del primer set, que bien pudo haber sido un rosco si Denis no hubiera levantado dos pelotas de break y set en el sexto juego, dejaba la tercera prueba de que Carlos entra concentrado y sumamente inspirado a los encuentros, algo clave en un Grand Slam, donde la presión con resultado abajo puede resultar devastadora para las aspiraciones de los favoritos.

Musetti, un peligro para Alcaraz en tierra

Tras tres victorias que dejan a Carlos Alcaraz confirmado como gran candidato al título en Roland Garros, con permiso de Novak Djokovic, los octavos de final llegan en forma de duelo generacional con Lorenzo Musetti, un año mayor que Alcaraz –nacido en 2002– y que en tierra batida ya ha demostrado poder competir con cualquiera. No en vano, en la misma ronda de la pasada edición de Roland Garros, Musetti puso contra las cuerdas a Djokovic, que necesitó de cinco sets para doblegar al tenista de Carrara, quien sí ganó al serbio en el pasado Masters 1000 de Montecarlo y sabe cómo hacer lo propio ante Alcaraz.

En la final del ATP 500 de Hamburgo, el pasado año, Alcaraz claudicó ante Musetti (6-4, 6-7, 6-4) en un encuentro en el que el transalpino supo poner las trampas oportunas al murciano hasta derrotarle en casi tres horas de juego, llevándose un título y un triunfo que pueden obtener revancha en un partido de los más esperados de la jornada del domingo en Roland Garros.