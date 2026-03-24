La agencia ‘Best Of You’ incorpora a Luis Alonso como socio director global de desarrollo de negocio y operaciones

Luis Alonso se incorpora a Best Of You como socio director global de desarrollo de negocio y operaciones. La agencia de representación de deportistas ha anunciado una nueva llegada a su organigrama, a través de un comunicado, en el que valora la trayectoria de su nuevo integrante, que acumula más de 25 años de experiencia en el sector y que cuenta con «estrecha relación con clubes y jugadores de élite».

«Con más de veinticinco años de experiencia en la industria del fútbol, Luis Alonso es uno de los agentes FIFA más reputados de la representación nacional e internacional. Sus anteriores éxitos profesionales como socio de CAA Stellar España son la culminación de su estrecha relación con clubes y jugadores de élite», apunta la agencia en un comunicado.

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Señalan que, para ellos, «es un orgullo que Luis Alonso se haya unido a nuestra familia», añadiendo que será «un pilar estratégico en la expansión empresarial» de una compañía que cuenta con futbolistas como Casemiro o Gonzalo García y que, además, representa también al entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.