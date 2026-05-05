Vuelve la mili a España y el BOE lo ha confirmado: estos son los ciudadanos elegidos

En los últimos meses parece que se venía rumoreando que la mili volvía a España y lo cierto es que así es, aunque cabe matizar lo que explica el BOE. En redes sociales se ha apuntado directamente a un regreso del servicio militar en nuestro país, similar al que existió durante décadas y hasta el año 2001. Pero lo cierto es que si leemos lo que dice el BOE sobre la mili en España, la situación no es la misma.

De todos modos, el contexto para que de nuevo se hable de mili en España no es casual. La guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó en 2022 y sigue abierta, ha cambiado la forma en la que muchos países europeos miran la seguridad, ya que no se trata sólo de conflictos lejanos, sino de una sensación más cercana de incertidumbre. Y eso ha llevado a varios gobiernos a tomar medidas. Y en el caso de España, ese movimiento también ha llegado, aunque con matices importantes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una medida que tiene que ver con la formación militar, pero que no supone, al menos de momento, el regreso de la mili obligatoria tal y como se conocía hace años.

Vuelve la mili a España y el BOE lo ha confirmado

Muchos dicen que la mili vuelve a España de forma obligatoria, pero lo cierto es que lo que señala el BOE es que se ha puesto en marcha es un programa de formación militar voluntaria dirigido a jóvenes nacidos entre 2007 y 2008. Es decir, chicos y chicas que ahora mismo están entrando en la mayoría de edad o a punto de hacerlo.

De este modo no hay una carta obligando a nadie a presentarse, ni un sorteo como ocurría antes, ni un sistema de reemplazos, sino que lo que existe es la posibilidad de apuntarse si se desea. Entonces, ¿por qué se habla tanto de la vuelta de la mili? En parte porque el concepto recuerda a ese modelo antiguo, pero en la práctica funciona de otra manera. Es más flexible, más corto y, sobre todo, voluntario.

Cómo funciona este nuevo programa de formación militar

El sistema no parte de cero sino que en realidad, se apoya en la figura de los reservistas voluntarios, que ya existía, pero que ahora se quiere reforzar.

Quien decide apuntarse pasa por una formación básica pero no es algo largo ni continuo como la mili de antes, sino más bien periodos concretos de entrenamiento. Así, la formación puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas y en muchos casos se mueve entre 1 y 30 días.

Durante ese tiempo se aprende lo básico: disciplina, organización, nociones de defensa… pero no implica abandonar tu vida cotidiana de forma permanente. Y esto es importante porque cambia completamente el enfoque. No se trata de irse a hacer la mili, sino de tener una preparación mínima por si algún día se necesita.

Qué buscan las Fuerzas Armadas con esta medida

Con este tipo de servicio militar para quienes cumplen ahora mayoría de edad, España quiere reforzar su modelo de defensa sin recurrir a la obligatoriedad.

Se busca, por un lado, aumentar el número de personas que podrían actuar como apoyo en una situación de emergencia. Y por otro, acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. También hay un punto que se repite bastante en este tipo de programas que tiene que ver con ampliar la participación femenina, si bien ya no se plantea como algo dirigido solo a hombres, como ocurría hace décadas, sino como una opción abierta.

Lo que están haciendo otros países de Europa

España no está sola en este movimiento. En realidad, forma parte de una tendencia más amplia. Francia, por ejemplo, ha recuperado en 2026 un modelo de servicio voluntario. No es obligatorio, pero sí busca implicar a los jóvenes en tareas relacionadas con la defensa y la seguridad.

En Alemania ocurre algo parecido, aunque con un matiz importante. Allí también se apuesta por un sistema voluntario, pero se han introducido mecanismos que permitirían endurecerlo si la situación lo exigiera.

Por su parte, Bélgica ha optado por incentivar la participación con programas remunerados, intentando atraer a jóvenes a través de una compensación económica. Es decir, no hay un modelo único, pero sí una misma idea de fondo que es la de prepararse mejor ante un escenario incierto.

Qué pasaría si la situación empeora

Esta es otra de las preguntas que más se repiten. Si ahora es voluntario, ¿podría dejar de serlo? El marco legal en España contempla situaciones excepcionales. En caso de una crisis grave o un conflicto armado, se podría activar primero a los reservistas voluntarios y a antiguos militares.

Eso significa que quienes participen en estos programas serían los primeros en ser llamados. Ahora bien, eso no implica que automáticamente se reinstaure la mili obligatoria. Para eso haría falta un cambio mucho más profundo, tanto legal como político.