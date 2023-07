Trucos para que la habitación esté más fresca en verano y pasar menos calor

Ante una ola de calor, los expertos recomiendan extremar las precauciones, quedarse en casa si tenemos aire acondicionado y refrescarnos en la piscina. Lo peor está siendo por las noches, cuando si no hay esta manera de refrigerarse y el calor asciendo, es imposible dormir. Veamos de qué hacer para que la habitación esté más fresca.

Son acciones que no cuestan nada, ahora bien, no son un milagro, en el sentido de que si las temperaturas ascienden a 38 o 40 grados será siempre más complicado que podamos descansar placenteramente.

Qué hacer para que la habitación esté más fresca en verano

Ventilar por la mañana y la noche

La ventilación en casa es crucial. Lo ideal es hacerlo durante las primeras horas de la mañana cuando se está más fresco. Y también durante la noche, aunque no mucho tiempo para mantener a raya los insectos que pueden colarse en el interior de nuestra casa.

Cambia la iluminación

Ya puedes incorporar un sistema más eficiente de iluminación en casa. Por ejemplo pasarte a las luces leds, que además pueden ser de colores ofreciendo un aspecto bien distinto a cada espacio. Pero lo mejor de estas es que reducen el consumo energética, y también dan menos calor.

Cómo debe ser el textil

Con las olas de calor, es normal no tener ganas de dormir con sábana. Pero tanto almohada como la sábana que tenemos sobre el colchón deben estar desarrolladas en un material que transpire el sudor y no provoque mucho más calor del normal.

Lo mejor es usar así aquellos tejidos más naturales, como el lino, que es más fresquito, el algodón y otros para que la temperatura del cuerpo siempre sea la misma.

Según Hogarmanía, cambiar las sábanas una vez por semana es fundamental para mantener la buena higiene personal y del hogar. Y no solo las sábanas, también las fundas de las almohadas.

El truco del ventilador y el hielo

Si tienes aire acondicionado en la habitación estás de suerte, aunque no debes abusar de él por la noche. Si no, hay diversos trucos que se pueden hacer con un ventilador. Aunque realmente este aparato no acaba de refrescar como debería, debes llenar un bol con hielo y dejarlo en ángulo frente al ventilador. Cuando lo enciendas, verás que el aire que circula es algo más fresco.

Como ves, hay diversos trucos, como bajar persianas, toldos y estores para que la luz del sol entre menos y la casa se mantenga fresca.