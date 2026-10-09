El truco de limpiadores para que el parqué parezca recién lijado: unas gotas de este ingrediente en agua le devuelven su brillo

El suelo de parqué es uno de los más comunes en los hogares españoles. Su limpieza a veces es compleja, debido a que cuando se pasa la fregona, parece aparentemente limpio, pero a los minutos las manchas borrosas notadas con anterioridad aún siguen. Uno de los trucos que emplean muchas empresas de limpieza es utilizar glicerina líquida mezclada con agua. Con esta mezcla se consigue que el parqué obtenga un efecto espejo espectacular y duradero.

Es importante comprobar previamente el tipo de acabado que tiene el suelo donde se va a emplear la mezcla. Lo que funciona en un suelo barnizado puede que no sea adecuado para un suelo protegido con aceite o cera.

Su uso se recomienda para parqués de madera natural barnizada. En cambio, para suelos de madera de aceite o de cera no se recomienda su uso; es preferible usar productos específicos para el tipo de suelo. Para tarimas flotantes o suelos laminados se recomienda, pero sin exceder lo más mínimo la cantidad de glicerina para no dañar las láminas.

Por qué usar la glicerina para limpiar el parqué

La glicerina es un compuesto humectante e hidratante que actúa como capa protectora contra la humedad y además crea un efecto antiestático, repeliendo el polvo y pelos de mascotas.

Para crear la mezcla limpiadora es necesario medio cubo de agua tibia, 1 cucharada sopera de glicerina líquida (se encuentra en farmacias o droguerías) y, de forma opcional, se pueden echar unas gotas de algún aceite esencial al gusto.

Cómo aplicarlo correctamente

Antes de pasar la mopa, paño o fregona, es de vital importancia asegurarse de eliminar todo tipo de restos, ya sean migas, polvo o pelusas. Para crear la fórmula, se agregará la cucharada de glicerina en el cubo de agua y se removerá la mezcla hasta que se integre por completo.

A continuación, se procederá a humedecer la fregona y escurrir hasta que quede prácticamente seca. A la hora de pasar la fregona, se hará en el sentido de las vetas de la madera. El agua se evaporará rápidamente, dejando una finísima película brillante que no es grasosa ni resbaladiza.