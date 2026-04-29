El truco casero para quitar los pelos de perro y gato de la lavadora de forma eficaz y sin complicaciones

Cómo quitar el pelo de perro y gato de la lavadora. Esta es la pregunta que se hacen muchos dueños de mascotas que después sufren las consecuencias de la pérdida de pelo que va directo a este electrodoméstico. Por ello, es altamente recomendable seguir unos pasos para poder retirar el pelaje de la lavadora para evitar que se estropee y que la broma te salga cara. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para eliminar el pelo del perro o gato de la lavadora.

Esto es un clásico que le ocurre a millones de españoles en su día a día: la pérdida de pelo del perro o gato que acaba en la lavadora. Tener una mascota es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida y hay sacrificios que tienes que estar dispuesto a hacer por tu perro o gato. Y uno de los más importantes tiene que ver con la pérdida de pelo de las mascotas, que suelen mudar su pelaje al menos una vez al año.

Cuando convives con un perro o gato en una casa de campo, este problema es menor, pero la situación se agrava en los pisos, que son espacios más pequeños. Este pelo perdido, que según la raza va en cantidades mayores, va al suelo, sofá, la cama o la ropa de los dueños. Una ropa que va acto seguido a la lavadora, haciendo que las paredes de este electrodoméstico agarren el pelaje. Y ahí es cuando habita un problema que incluso puede desembocar en un funcionamiento peor de la lavadora o secadora.

Cómo eliminar los pelos de perro de la lavadora

¿Cómo limpiar el pelo de perro o gato de la lavadora? Esta es la pregunta del millón que tiene una respuesta sencilla: hay que ir a elementos naturales como el vinagre o el bicarbonato de sodio, que harán que el pelaje se desprenda de la lavadora con facilidad. La página especializada en temas del hogar, El Mueble, ha publicado un artículo en el que desvela los pasos que debes seguir para eliminar el pelo de perro o gato de la lavadora.

Una vez puesta la lavadora con la ropa y haberla sacado toda del tambor, el primer paso es dejar abierta la puerta durante alrededor de un día para que se seque completamente. Una vez completada esta operación, tendrás que meter la aspiradora dentro del electrodoméstico para llevarte todos los restos que se hayan desprendido de la ropa durante el lavado.

Con esta práctica considerarás que ya has finalizado el trabajo, pero comprobarás por ti mismo que aún queda mucho pelo y trabajo por hacer. Según cuenta este medio, ahí tendrás que añadir una taza de vinagre a la lavadora y poner un ciclo de enjuague. Tras finalizar, tendrás que incorporar una pastilla de limpieza y poner en marcha un programa de limpieza de los más rápidos. Algo importante es acudir al libro de instrucciones de la lavadora para confirmar que acepta estos ingredientes. Lo normal es que sí.

Una vez finalizados los dos programas y, aparentemente, con los pelos de perro o gato fuera de la lavadora, tendrás que revisar el filtro para poder limpiar los restos con el objetivo de que el electrodoméstico siga funcionando correctamente. Si sigues estos pasos, evitarás tener que realizar una reparación.