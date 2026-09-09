Los técnicos expertos en climatización lo confirman: todos piensan que gasta más pero «no pasa nada por apagar y encender el aire acondicionado»

El instalador y miembro del Gremio Metropolitano de Barcelona, Miguel Ángel Rojas, ha desmontado el mito de que es mejor mantener el aire acondicionado encendido que apagarlo y volver a encenderlo, con el fin de contribuir al ahorro. Una de las preocupaciones que provoca el aire acondicionado es su alto precio de consumo respecto al tradicional ventilador. El experto en climatización explica cuál es la forma óptima de consumo del aire acondicionado sin disparar la factura de la luz.

Rojas advierte una diferencia entre los dispositivos de aire acondicionado y otros sistemas de climatización. El aire acondicionado cuenta con la característica de que la acción de apagarlo cuando se logra una temperatura óptima, y más tarde volver a encenderlo en caso de calor, no supone ni un error, ni un gasto mayor en la factura, ni un mal uso del dispositivo.

El funcionamiento del aire acondicionado

Rojas señala que los sistemas de aire acondicionado funcionan con rapidez y son muy flexibles. La idea de mantener el dispositivo encendido para conseguir un ahorro es una acción sin sentido, según el experto.

En el caso de las calefacciones por agua, el proceso es más lento. El agua requiere de tiempo para calentarse y requiere de cierta inercia. En casos de calefacción por agua, es preferible disminuir la temperatura, especialmente en invierno.

La clave del ahorro reside en no dejar el dispositivo encendido permanentemente, sino en mantenerlo encendido cuando haga calor. Por las noches se recomienda su apagado o programado si se alcanza una temperatura agradable. Si el calor vuelve, volver a iniciar el equipo no se considera un mal uso.

«Se puede programar también con un horario», remarca Rojas. Los nuevos equipos de aires permiten conectarse con el wifi del domicilio y poder configurar su horario. De esta forma podemos encontrar una temperatura agradable a la hora de la llegada a la vivienda.