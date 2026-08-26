Sor Juana Inés de la Cruz, filósofa mexicana: “Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos”

Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1648, aunque algunas fuentes sitúan su nacimiento en 1651, en San Miguel Nepantla, México. Hija ilegítima en una sociedad marcada por profundas diferencias sociales, mostró desde muy pequeña una inteligencia extraordinaria, hasta el punto de aprender a leer cuando apenas tenía tres años.

En un contexto de fuerte presión religiosa, Sor Juana terminó renunciando a su actividad intelectual y firmó sus votos religiosos con su propia sangre, en un gesto de profunda penitencia. Poco después, una epidemia de tifus se extendió por la Ciudad de México y la monja se dedicó al cuidado de sus hermanas enfermas. Finalmente contrajo la enfermedad y murió el 17 de abril de 1695.

«Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos»

La frase aparece en la «Respuesta a Sor Filotea de la Cruz», escrita en 1691. Más que una simple carta, este texto se convirtió en una de las defensas más célebres del derecho de las mujeres al conocimiento en el mundo hispánico. Para entender su importancia hay que conocer primero las circunstancias que llevaron a Sor Juana a escribirla.

El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, había quedado impresionado por la inteligencia y los conocimientos de la monja, pero también preocupado por las consecuencias de su actividad intelectual. Sin permiso de Sor Juana, publicó una crítica teológica que ella había escrito y utilizó el nombre de «Sor Filotea» para dirigirse a ella. En la carta le aconsejaba abandonar las letras profanas y dedicar sus esfuerzos exclusivamente a la oración. Sor Juana respondió con una defensa extraordinaria de su derecho a estudiar.

Cuando escribió «yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos», la religiosa respondía a una de las principales críticas dirigidas contra las mujeres de su tiempo. En el contexto del siglo XVII, el acceso femenino al conocimiento estaba enormemente limitado y la enseñanza teológica era considerada un ámbito reservado a los hombres. Sor Juana presentó su deseo de aprender no como una ambición de poder, sino como una inclinación natural hacia el conocimiento.

Citas de Sor Juana Inés de la Cruz