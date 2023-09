El signo del zodiaco que lleva la verdad por delante y el más mentiroso de todos

Hay un signo del zodiaco que lleva la verdad por delante, mientras que otro es uno de los más mentirosos de todos. Lo queramos o no, el horóscopo, es decir, el momento del año en el que nacemos dice mucho de nosotros. Es un elemento que puede acabar siendo el que nos dé algunas características de nuestra personalidad con la que quizás no contábamos o nos ayudará a conocer, un poco mejor, aquellas personas que nos rodean. Con la verdad por delante o el más mentiroso, así son esos signos del zodiaco.

Este es el signo del zodiaco que lleva la verdad por delante

Aries se considera un signo de lo más sincero. Luchará por la verdad y no dudará en dar lo mejor de sí mismo. Va siempre de cara y aunque a veces se le considera especialmente agresivo, puede acabar siendo el mejor amigo o pareja que jamás puedas tener. Nunca te fallará, se entrega por completo a los suyos y no duda en demostrarlo de la mejor manera posible.

Capricornio también tiene fama de sincero, no tan radical como el fuego de Aries, pero la tierra, es también muy fiable. No duda en mostrar a los suyos que está dispuesto a darlo todo y así lo hace con más de un elemento que le precede. Este signo hará de la sinceridad su razón de ser y lo hará en numerosas ocasiones, siempre con la verdad con delante, aunque a veces decida esconderla para no hacer daño a nadie.

El más mentiroso de todos es este signo del zodiaco

Géminis es posiblemente un mentiroso compulsivo, exagera la mayoría de sus historias y lo hace para no dejar lugar a dudas. Es una persona que siempre intentará hacer creer su propia versión, dejando a un lado lo que dicen los demás. Suele intentar llamar la atención y hacerlo con un objetivo propio, ser el mejor en lo suyo.

Libra también acostumbra a mentir, aunque en su caso, puede hacerlo sin darse cuenta. Disfraza la verdad de tal forma que rara vez puede acabar siendo una mentira. Lo hará por amor y por sus continuas idas y venidas sentimentales que pueden alejarle de la que podría acabar siendo su pareja para toda la vida.

Mentirosos o no, los signos del zodiaco tienen su carácter, no todos han nacido para falsear la realidad, aunque dependiendo de la vida o de las circunstancias más de uno estará tentado a mentir.